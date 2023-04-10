ВЗЯТЫ ПОД СТРАЖУ ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ В СБЫТЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 10 апреля 2023. Абхазия-Информ. В Сухумский городской суд поступили ходатайства СГБ Республики Абхазия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Шумкова и Данила Гублис, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 3 статьи 224 УК Республики Абхазии.

Шумков Юрий Алексеевич и Гулбис Данила Алексеевич, находясь в городе Сухум, действуя группой лиц по предварительному сговору с единым преступным умыслом, направленным на сбыт ранее незаконно приобретенного ими при неустановленных следствием обстоятельствах наркотического средства «метадон» в особо крупном размере, сбывали его путем осуществления так называемых «тайных закладок» в различных местах города Сухум с последующим отправлением геолакаций их мест неустановленному лицу по имени «Мага», выступающему в роли «координатора», используя при этом в целях конспирации и сокрытия своих преступных действий мобильное приложение «Telegram», предназначенное для конфиденциального и мгновенного обмена данными.

Общая масса изъятого у Шумкова Ю.А. наркотического средства составляет 12,869 грамм, изъятого у Гублис Д.А. – 9,217 грамм.

Судьей Сухумского городского суда Екатериной Тыркба ходатайство СГБ Республики Абхазия было удовлетворено и в отношении Данила Гублис избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 6 июня 2023 года.

Судьей Сухумского городского суда Зариной Габеевой ходатайство СГБ Республики Абхазия удовлетворено частично, в отношении Юрия Шумкова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц и 22 дня, то есть до 31 мая 2023 года.

Постановления с правом обжалования в кассационную коллегию по уголовным делам верховного суда Республики Абхазия через Сухумский городской суд в течение 3 суток со дня их вынесения.

Указанные в данном сообщении лица считаются не виновными, пока их вина не будет доказана вступившим в законную силу приговором суда.