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Абхазия Информ

В СУХУМЕ БЛАГОУСТРАИВАЕТСЯ ПАРК ИМЕНИ ТАРАСА ШАМБА

Новости Вторник, 11 апреля 2023 15:40
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В СУХУМЕ БЛАГОУСТРАИВАЕТСЯ ПАРК ИМЕНИ ТАРАСА ШАМБА

Сухум. 11 апреля 2023. Абхазия-Информ. В столице продолжаются ремонтно-восстановительные работы, запланированные Администрацией Сухума в преддверии 30-летия победы в Отечественной войне народа Абхазии. Рабочие МУ «Горстройпроект» Администрации г. Сухум демонтируют тротуарную плитку в парке имени Тараса Шамба. Демонтирован также забор, который огораживал парк.

«Забора не будет. Это городская зона, она должна просматриваться и человеческий взор не должен быть ограничен подобным забором, считают и в городской администрации, и многие горожане, – сказал директор «Горстройпроекта» Астамур Пипия.

В парке также планируется отремонтировать и восстановить фонтан. Чтобы осушить болотистый участок парка, собираются подсыпать землю и сделать дренажную систему для отвода воды.

Чугунные столбы XIX века Индоевропейского телеграфа, которые стояли в парке им. Т. Шамба, после благоустройства участка, будут вновь установлены в нем. «Место определят, где они будут стоять – в центральной части или во входной части парка. Их демонтировали и складировали. Их около десяти, но некоторые в таком состоянии, что пока сомневаемся, сможем десять штук восстановить или восемь. Что подлежит восстановлению, приедем в порядок и установим», – сказал Астамур Пипия.

В парке им. Т. Шамба планируют заменить 4 127 м² тротуарной плитки, 124 м дорожных бордюров, 1 385 м тротуарных бордюров и 60 столбов освещения.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 11 апреля 2023 15:44

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