ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГЕНПРОКУРАТУРЫ ПРОШЛИ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СК РФ

Сухум. 11 апреля 2023. Абхазия-Информ. Представители Генеральной прокуратуры Республики Абхазия прошли обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации для представителей правоохранительных органов иностранных государств, реализуемым в первом полугодии 2023 года в ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» и ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации».

В Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации по программе «Расследование преступлений, совершенных с использованием цифровой валюты и цифровых финансовых активов» прошел обучение заместитель начальника Следственного управления – начальник следственной части Генпрокуратуры И.Ш.Амичба.

На факультете повышения квалификации Московской академии Следственного комитета Российской Федерации по программе «Возможности криминалистической техники и тактика ее применения» прошли обучение прокурор Следственного управления Генпрокуратуры А.Л. Амичба, старший следователь-криминалист прокуратуры города Сухум А.А. Дгебия и старший следователь прокуратуры города Cухум Б.Б. Цушба.

За успехи в учебе и активное участие в учебном процессе представители Генпрокуратуры Абхазии награждены грамотами.