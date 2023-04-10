СУХУМ ВСТРЕЧАЕТ ФЕСТИВАЛЬ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

В Доме Москвы в столице состоится книжная выставка, которую откроет дефиле русского костюма. Коллекцию представит известный в России собиратель и исследователь русского народного костюма Сергей Анатольевич Глебушкин.

Сухум. 10 апреля 2023. Абхазия-Информ. С 12 по 14 апреля 2023 в Сухуме при поддержке Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы (ДВМС) пройдет Фестиваль русской культуры.

Это одна из самых крупных и значительных экспозиций русского костюма в России, насчитывающая около 300 полных комплектов. Большинство экспонатов – ручной работы.

На фестивале будут представлены модели из шерсти, льна, конопли и крапивы. Посетители смогут увидеть, что носили женщины на Руси 100-150 лет назад, а также узнать, чем костюм девушки отличался от костюма замужней женщины, и многое другое.

Российский писатель Юрий Поляков проведет творческую встречу с читателями на тему «Зачем вы, мастера культуры?», после которой состоится автограф-сессия.

В ходе фестиваля будет организован круглый стол «Механизмы эффективного взаимодействия Москвы с российскими соотечественниками». Среди тем обсуждения – перспективные мероприятия по поддержке соотечественников за рубежом и другие актуальные формы поддержки, работа с соотечественниками, сохранение и продвижение русского языка в зарубежных странах.

Участники дискуссионной площадки обсудят актуальные вопросы молодежного движения соотечественников, а также представят авторские проекты по сохранению русского языка в молодежной среде и продвижению российских культурных ценностей. В работе круглого стола примет участие заместитель руководителя ДВМС Игорь Ткач.

Российская писательница, автор популярной серии про енотиков Еню и Елю Анна Гончарова проведет творческие мастер-классы «Великий и могучий. Читаем и сочиняем с Еней и Елей».

Юные участники фестиваля и их родители научатся сочинять интересные истории и развивать воображение. Они узнают, почему русский язык называется великим и могучим, поиграют в увлекательные литературные игры и, конечно, смогут задать писателю вопросы.

Также Анна Гончарова проведет творческую встречу с учениками младших классов школы им. Пушкина города Сухум.

Кандидат медицинских наук, кардиолог, член Европейского Общества Кардиологов Екатерина Зволинская проведет серию популярных лекций «Здоровый образ жизни как часть русской культуры» в рамках мероприятия.