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Абхазия Информ

АЛИНА КАБАЕВА ПРИГЛАСИЛА ДЕЛЕГАЦИЮ ГОСКОМСПОРТА НА ФЕСТИВАЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ В СОЧИ

Новости Понедельник, 10 апреля 2023 17:50
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АЛИНА КАБАЕВА ПРИГЛАСИЛА ДЕЛЕГАЦИЮ ГОСКОМСПОРТА НА ФЕСТИВАЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ В СОЧИ

Сухум. 10 апреля 2023. Абхазия-Информ. В Академии «Небесная грация» города Сочи прошел международный детский фестиваль художественной гимнастики «Алина – 2023», организатором которого является благотворительный фонд Алины Кабаевой. В выступлении принимали участие юные гимнастки из разных регионов России и зарубежных стран. Темой состязания в этот раз стало культурное достояние России.

Алиной Кабаевой на фестиваль была приглашена и абхазская делегация.

Мероприятие посетили председатель Госкомитета по делам молодежи и спорту Таращ Хагба, его заместитель Роман Цкуа, начальник молодежного отдела Идрис Кара-Осман-оглы, президент Федерации художественной гимнастки Абхазии Гунда Кварчия и юные абхазские гимнастки.

После завершения фестиваля абхазская делегация поблагодарила Алину Кабаеву за приглашение на мероприятие, обсудили перспективы развития художественной гимнастики в Абхазии. Затем именитой спортсменке был вручен памятный подарок.  

Фестиваль «Алина» – одно из самых масштабных событий в мире художественной гимнастики – является самым крупным проектом благотворительного фонда Алины Кабаевой. Фонд проводит фестивали ежегодно, начиная с 2009 года. Главная цель благотворительного праздника, который объединяет сотни юных спортсменов из России и других стран, – популяризация детско-юношеского спорта, в частности художественной гимнастики.

Все фестивальные мероприятия традиционно приурочены к Международному дню защиты детей.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 10 апреля 2023 17:53

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