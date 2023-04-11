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Абхазия Информ

ГАЛА-МАТЧ МЕЖДУ СТУДЕНТАМИ И ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ АГУ

Новости Вторник, 11 апреля 2023 15:54
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ГАЛА-МАТЧ МЕЖДУ СТУДЕНТАМИ И ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ АГУ

Сухум. 11 апреля 2023. Абхазия-Информ. В Сухуме прошел гала-матч по мини-футболу между командами Союза студентов и профессорско-преподавательского состава АГУ. Соревнование приурочено к 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии. 

По словам заместителя проректора по молодежной политике АГУ Юрия Трувалева,  целью проведения подобных мероприятий является развитие массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни и укрепление физической подготовленности и здоровья студентов АГУ, а также укрепление внутренних связей, развитие духа соперничества; взаимодействие между  студентами факультетов. 

Стоит отметить, что игра была напряженной и эмоциональной, в первом тайме команда профессорско-преподавательского состава имела преимущество, во втором тайме молодость одолела, и команда Союза студентов сравняла счет. Состязания завершились вничью – 6:6. В упорной борьбе в серии пенальти победу одержала команда Союза студентов со счетом 5:3.

На матч были приглашены независимые эксперты с Федерации футбола Абхазии.

По итогам соревнования лучшими игроками матча среди команды профессорско-преподавательского состава стал заместитель проректора по молодежной политике Юрий Трувалев, среди команды Союза студентов – Алхас Гвинджия (экономический факультет).

«Для нашего университета спортивные состязания не являются новшеством, но подобного рода мероприятия не было давно. Преподаватели показали высокий класс, и  мы старались бороться. Несмотря на то, что в игре мы уступали,  благодаря упорству сумели одержать победу», – отметил игрок команды Союза студентов Алхас Гвинджия. 

Проректор по молодежной политике АГУ Медея Чегия поздравила победителей и вручила призы лучшим игрокам гала-матча.

Об этом сообщает Отдел информации и медиакоммуникаций АГУ.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Вторник, 11 апреля 2023 16:00

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