ГАЛА-МАТЧ МЕЖДУ СТУДЕНТАМИ И ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ АГУ

Сухум. 11 апреля 2023. Абхазия-Информ. В Сухуме прошел гала-матч по мини-футболу между командами Союза студентов и профессорско-преподавательского состава АГУ. Соревнование приурочено к 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии.

По словам заместителя проректора по молодежной политике АГУ Юрия Трувалева, целью проведения подобных мероприятий является развитие массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни и укрепление физической подготовленности и здоровья студентов АГУ, а также укрепление внутренних связей, развитие духа соперничества; взаимодействие между студентами факультетов.

Стоит отметить, что игра была напряженной и эмоциональной, в первом тайме команда профессорско-преподавательского состава имела преимущество, во втором тайме молодость одолела, и команда Союза студентов сравняла счет. Состязания завершились вничью – 6:6. В упорной борьбе в серии пенальти победу одержала команда Союза студентов со счетом 5:3.

На матч были приглашены независимые эксперты с Федерации футбола Абхазии.

По итогам соревнования лучшими игроками матча среди команды профессорско-преподавательского состава стал заместитель проректора по молодежной политике Юрий Трувалев, среди команды Союза студентов – Алхас Гвинджия (экономический факультет).

«Для нашего университета спортивные состязания не являются новшеством, но подобного рода мероприятия не было давно. Преподаватели показали высокий класс, и мы старались бороться. Несмотря на то, что в игре мы уступали, благодаря упорству сумели одержать победу», – отметил игрок команды Союза студентов Алхас Гвинджия.

Проректор по молодежной политике АГУ Медея Чегия поздравила победителей и вручила призы лучшим игрокам гала-матча.

Об этом сообщает Отдел информации и медиакоммуникаций АГУ.