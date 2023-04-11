НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ ПРОДОЛЖАЮТ ВЫБРАСЫВАТЬ МУСОР ПОД ГУМИСТИНСКИЙ МОСТ

Сухум. 11 апреля 2023. Абхазия-Информ. Несмотря на предупреждения и принятые меры Администрацией Сухумского района, неизвестные граждане продолжают сбрасывать бытовой мусор и остатки строительного материала под Гумистинский мост в местах ожесточенных боев в Мартовском наступлении в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.

Ранее Администрация ликвидировала несанкционированную свалку и установила препятствия для въезда, однако через несколько дней повторилось аналогичное происшествие.

Если жители района обладают какой-либо информацией, которая поможет найти злоумышленников, просим сообщить об этом в Администрацию Сухумского района или в районное отделение милиции.

Правоохранительные органы ведут работы по установлению лиц, причастных к данному вопиющему вандальскому акту, также планируется установить в этом месте веб-камеры, работы планируется осуществить в ближайшее время.

На сегодняшний день, молодежь района временно перекрыла проезд к месту сброса мусора, до обеспечения безопасности и сохранности окружающей среды.