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Абхазия Информ

НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ ПРОДОЛЖАЮТ ВЫБРАСЫВАТЬ МУСОР ПОД ГУМИСТИНСКИЙ МОСТ

Новости Вторник, 11 апреля 2023 16:01
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НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ ПРОДОЛЖАЮТ ВЫБРАСЫВАТЬ МУСОР ПОД ГУМИСТИНСКИЙ МОСТ

Сухум. 11 апреля 2023. Абхазия-Информ. Несмотря на предупреждения и принятые меры Администрацией Сухумского района,  неизвестные граждане продолжают сбрасывать бытовой мусор и остатки строительного материала под Гумистинский мост в местах ожесточенных боев в Мартовском наступлении в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.

Ранее Администрация ликвидировала несанкционированную свалку и установила препятствия для въезда, однако через несколько дней повторилось аналогичное происшествие.

Если жители района обладают какой-либо информацией, которая поможет найти злоумышленников, просим сообщить об этом в Администрацию Сухумского района или в районное отделение милиции.

Правоохранительные органы ведут работы по установлению лиц, причастных к данному вопиющему вандальскому акту, также планируется установить в этом месте веб-камеры, работы планируется осуществить в ближайшее время. 

На сегодняшний день, молодежь района временно перекрыла проезд к месту сброса мусора, до обеспечения безопасности и сохранности окружающей среды.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 11 апреля 2023 16:09

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