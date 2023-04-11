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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ОЖИДАЮТ УСПЕШНЫЙ ЛЕТНИЙ СЕЗОН

Новости Вторник, 11 апреля 2023 16:09
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В АБХАЗИИ ОЖИДАЮТ УСПЕШНЫЙ ЛЕТНИЙ СЕЗОН

Сухум. 11 апреля 2023. Абхазия-Информ. В Абхазии ожидают успешный туристический сезон на уровне показателей рекордного 2021 года, когда республику посетило 1,5 миллиона туристов. Уже сегодня в Гагре забронировано 90% номеров. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал начальник управления по туризму Гагрского района Ахра Бганба.

В Гагрском районе крупные отели и небольшие гостиницы одновременно смогут разместить более 20,5 тысяч туристов.

Ранее сообщалось о намерении компании РЖД и Абхазской железной дороги запустить электричку «Ласточка» по маршруту Сочи-Гагра. По мнению перевозчиков, это поможет туристам комфортнее добираться до курорта, учитывая загруженность абхазо-российской границы в летний сезон.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 11 апреля 2023 16:12

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