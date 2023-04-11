В АБХАЗИИ ОЖИДАЮТ УСПЕШНЫЙ ЛЕТНИЙ СЕЗОН

Сухум. 11 апреля 2023. Абхазия-Информ. В Абхазии ожидают успешный туристический сезон на уровне показателей рекордного 2021 года, когда республику посетило 1,5 миллиона туристов. Уже сегодня в Гагре забронировано 90% номеров. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал начальник управления по туризму Гагрского района Ахра Бганба.