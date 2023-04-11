В АБХАЗИИ ОЖИДАЮТ УСПЕШНЫЙ ЛЕТНИЙ СЕЗОН
Сухум. 11 апреля 2023. Абхазия-Информ. В Абхазии ожидают успешный туристический сезон на уровне показателей рекордного 2021 года, когда республику посетило 1,5 миллиона туристов. Уже сегодня в Гагре забронировано 90% номеров. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал начальник управления по туризму Гагрского района Ахра Бганба.
В Гагрском районе крупные отели и небольшие гостиницы одновременно смогут разместить более 20,5 тысяч туристов.
Ранее сообщалось о намерении компании РЖД и Абхазской железной дороги запустить электричку «Ласточка» по маршруту Сочи-Гагра. По мнению перевозчиков, это поможет туристам комфортнее добираться до курорта, учитывая загруженность абхазо-российской границы в летний сезон.
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