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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОШЛИ РЕЙДОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

Новости Вторник, 11 апреля 2023 16:13
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В СУХУМЕ ПРОШЛИ РЕЙДОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

Сухум. 11 апреля 2023. Абхазия-Информ. В столице прошли рейдовые мероприятия «Безопасный город», направленные на выявление административных правонарушений. В них были задействованы сотрудники отдела Госавтоинспекции столичного управления внутренних дел и роты специального сопровождения Управления ГАИ МВД.

Особое внимание правоохранители уделяют водителям, управляющим автотранспортным средством в нетрезвом состоянии. Помимо штрафных санкций, в отношении правонарушителей по ряду нарушений КоАП сотрудники применяют меры административного воздействия.

Как отметил начальник Управления общественной безопасности МВД Абхазии Лоу Инал-ипа, подводя итоги прошедших рейдовых профмероприятий, можно говорить об улучшении статистики так называемых пьяных водителей. Работа сотрудников милиции все также проходит в усиленном режиме, при этом количество правонарушений поэтапно снижаются.

Усиленные рейды сотрудники милиции продолжат далее, работая в ежедневном режиме.

МВД напоминает, что сотрудники милиции не гонятся за цифрами и повышением статистики. Основной целью проводимых рейдовых профилактических мероприятий является снижение количества дорожно- транспортных происшествии, минимизация нарушений ПДД и обеспечение безопасности всех участников дорожного движения.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 11 апреля 2023 16:15

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