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Абхазия Информ

В МОСКВЕ ПРОШЕЛ ФИНАЛ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ОЛИМПИАДЫ «УМНИЦЫ И УМНИКИ»

Новости Вторник, 11 апреля 2023 16:15
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В МОСКВЕ ПРОШЕЛ ФИНАЛ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ОЛИМПИАДЫ «УМНИЦЫ И УМНИКИ»

Сухум. 11 апреля 2023. Абхазия-Информ. Ученица Пицундской средней школы №1 Лина Айба приняла участие в финале телевизионной олимпиады «Умницы и умники» на Первом канале.

«За один съемочный день я приняла участие в трех играх. Снимали нон-стоп, без перерывов. Было сложно, игра шла туго. К сожалению, я не смогла победить в финале. Возможно, потому что меня ни разу не спросили. Правила игры таковы, что если ты знаешь ответ, то поднимаешь руку, но не факт, что именно тебя спросят», – рассказала Лина.

Участие наших конкурсантов в передаче «Умницы и умники» было организовано Министерством просвещения Абхазии.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Вторник, 11 апреля 2023 16:19

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