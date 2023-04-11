В МОСКВЕ ПРОШЕЛ ФИНАЛ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ОЛИМПИАДЫ «УМНИЦЫ И УМНИКИ»

Сухум. 11 апреля 2023. Абхазия-Информ. Ученица Пицундской средней школы №1 Лина Айба приняла участие в финале телевизионной олимпиады «Умницы и умники» на Первом канале.

«За один съемочный день я приняла участие в трех играх. Снимали нон-стоп, без перерывов. Было сложно, игра шла туго. К сожалению, я не смогла победить в финале. Возможно, потому что меня ни разу не спросили. Правила игры таковы, что если ты знаешь ответ, то поднимаешь руку, но не факт, что именно тебя спросят», – рассказала Лина.