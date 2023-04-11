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Абхазия Информ

ПО ПОДОЗРЕНИЮ В ПОВРЕЖДЕНИИ КАВКАЗСКОЙ ЛИПЫ НА ПОЛЯНЕ ЛЫХНАШТА ЗАДЕРЖАНЫ ДВОЕ ГРАЖДАН

Новости Вторник, 11 апреля 2023 16:22
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ПО ПОДОЗРЕНИЮ В ПОВРЕЖДЕНИИ КАВКАЗСКОЙ ЛИПЫ НА ПОЛЯНЕ ЛЫХНАШТА ЗАДЕРЖАНЫ ДВОЕ ГРАЖДАН

Сухум. 11 апреля 2023. Абхазия-Информ. Председатель Службы государственной безопасности Роберт Киут доложил президенту Аслану Бжания о задержании двух граждан Абхазии, подозреваемых в повреждении Кавказской липы на поляне Лыхнашта. В настоящее время их имена не разглашаются. Примерный возраст подозреваемых от 40 лет и старше.

СГБ провела комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к осквернению религиозно-культового места, в ходе чего были установлены двое граждан Абхазии, которые в настоящее время задержаны. В отношении их проводятся следственные мероприятия.

«В ходе обыскных и других мероприятий обнаружены возможные предметы совершения преступления. Также имеются другие сведения, подтверждающие их причастность к данному преступлению», – сказал председатель СГБ.

По словам Роберта Киут, мотивы преступления пока не установлены. СГБ прорабатывает ряд версий, в том числе и возможную причастность иностранных спецслужб, а также намерения по дестабилизации внутренней обстановки в Абхазии.

Он подчеркнул, что с учетом имеющегося материала, можно смело говорить о причастности этих лиц к данному делу.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Вторник, 11 апреля 2023 16:28

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