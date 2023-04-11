ПЕРЕСЕЧЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ГРАНИЦЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ НА АБХАЗСКОМ УЧЕТЕ ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕНО
Сухум. 11 апреля 2023. Абхазия-Информ. Из-за кибератаки на IT-ресурсы Федеральной таможенной службы России 10 апреля в 6 утра была приостановлена работа МАПП Адлер. Сбои в функционировании единой информационной системы таможенных органов прослеживается не локально на абхазо-российской границе, но и на других границах Российской Федерации. Специалисты ФТС России и других ведомств занимаются восстановлением работоспособности информсистемы.
На данный момент физические лица на личном автотранспорте, состоящем на учете в Российской Федерации, имеют возможность пересечения абхазо-российской границы, а автомобилям с абхазскими государственными номерами пересечение границы не представляется возможным.
Уже сегодня в тестовом режиме запустили оформление грузовых автотранспортных средств, находящихся на учете в Российской Федерации.
Во избежание заторов Государственный таможенный комитет Абхазии оказывает содействие коллегам из ФТС России путем информирования абхазских участников внешнеэкономической деятельности о целесообразности экспорта продукции из Абхазии в Россию после запуска работы информационных систем.
Время восстановления системы неизвестно. О возобновлении прежнего режима оформления и закрытия временного ввоза автомобилей будет сообщено дополнительно.
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