ПЕРЕСЕЧЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ГРАНИЦЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ НА АБХАЗСКОМ УЧЕТЕ ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕНО

Сухум. 11 апреля 2023. Абхазия-Информ. Из-за кибератаки на IT-ресурсы Федеральной таможенной службы России 10 апреля в 6 утра была приостановлена работа МАПП Адлер. Сбои в функционировании единой информационной системы таможенных органов прослеживается не локально на абхазо-российской границе, но и на других границах Российской Федерации. Специалисты ФТС России и других ведомств занимаются восстановлением работоспособности информсистемы.

На данный момент физические лица на личном автотранспорте, состоящем на учете в Российской Федерации, имеют возможность пересечения абхазо-российской границы, а автомобилям с абхазскими государственными номерами пересечение границы не представляется возможным.



Уже сегодня в тестовом режиме запустили оформление грузовых автотранспортных средств, находящихся на учете в Российской Федерации.



Во избежание заторов Государственный таможенный комитет Абхазии оказывает содействие коллегам из ФТС России путем информирования абхазских участников внешнеэкономической деятельности о целесообразности экспорта продукции из Абхазии в Россию после запуска работы информационных систем.



Время восстановления системы неизвестно. О возобновлении прежнего режима оформления и закрытия временного ввоза автомобилей будет сообщено дополнительно.