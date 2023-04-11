ТПП АБХАЗИИ И РОСПИК ДОГОВОРИЛИСЬ О СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ

«Уверена, что совместная работа с российской Гильдией пекарей и кондитеров будет способствовать развитию и популяризации этих профессий в Абхазии. Соглашение, которое мы с вами подписали включает в себя разные направления совместного сотрудничества, но, самое главное – абхазские кондитеры и пекари смогут повышать квалификацию, получать консультации по тематическим вопросам, обмениваться профессиональным опытом и современными технологиями работы в кондитерской и хлебопекарной отраслях, а также участвовать в образовательных, практических проектах и иных мероприятиях. Надеемся, что это будет созидательное сотрудничество», – подчеркнула Тамила Мерцхулава.

В свою очередь Юрий Кацнельсон отметил, что он уже 25 лет работает в этой сфере и с 2000 года представляет интересы России в Международном союзе пекарей и кондитеров.

«Пекари – это такое сообщество, которое очень хорошо знает и любит свой народ и для него нет границ. При этом ценится открытость, когда можно обмениваться опытом и получать удовольствие от того, что твои коллеги тебя постоянно чем-то удивляют. Ну и путешествия по разным странам – сообществам, конечно же очень привлекательны», – считает президент РОСПиК.

Он вспомнил участие в круглом столе делегации пекарей и кондитеров Абхазии в 2019 году, в котором участвовало более 20 стран. На мероприятие было не только много абхазских пекарей, но и стоял государственный флаг Абхазии.

«Я не сомневаюсь, что наше сотрудничество может быть шире не только в области хлебопечения и кондитерского дела и мы обязательно поделимся с вами проектами, которыми занимаемся», – подытожил Юрий Кацнельсон.

В заключение встречи Тамила Мерцхулава вручила Юрию Кацнельсону памятный подарок.

На подписании присутствовали вице-президент РОСПиК Елена Бейзерова, председатель Гильдии пекарей Абхазии Эдуард Аристава и председатель Гильдии кондитеров Абхазии Лиана Биджба.