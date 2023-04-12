16 МАЙНИНГ-АППАРАТОВ ВЫЯВИЛИ В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 12 апреля 2023. Абхазия-Информ. Сотрудниками городских управлений и территориальных отделов внутренних дел проводятся ежедневные рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению незаконной добычи криптовалют на территории Республики. Так же, совместно с представителями РЭС «Черноморэнерго» проверяются линии электропередач.

За прошедшую неделю действующие майнинг-аппараты выявлены в Очамчырском районе. 16 единиц рабочей техники изъято в с. Кындыг на приусадебном участке Пачулия Хаджарата Равилевича. В селе Кутол на территории чайной фабрики, принадлежащей Гергия Алхасу Александровичу изъято 9 аппаратов.

МВД Абхазии осуществляет системный мониторинг объектов, ранее отключенных от энергосети и демонтированных - на данный период повторных подключений не обнаружено. В общей сложности с февраля текущего года по 10 апреля проверено 774 объекта.

Об этом сообщает сайт МВД.