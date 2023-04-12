 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Апрель 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

16 МАЙНИНГ-АППАРАТОВ ВЫЯВИЛИ В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ

Новости Среда, 12 апреля 2023 20:06
Оцените материал
(0 голосов)
16 МАЙНИНГ-АППАРАТОВ ВЫЯВИЛИ В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 12 апреля 2023. Абхазия-Информ. Сотрудниками городских управлений и территориальных отделов внутренних дел проводятся ежедневные рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению незаконной добычи криптовалют на территории Республики. Так же, совместно с представителями РЭС «Черноморэнерго» проверяются линии электропередач.

За прошедшую неделю действующие майнинг-аппараты выявлены в Очамчырском районе. 16 единиц рабочей техники изъято в с. Кындыг на приусадебном участке Пачулия Хаджарата Равилевича. В селе Кутол на территории чайной фабрики, принадлежащей Гергия Алхасу Александровичу изъято 9 аппаратов.

МВД Абхазии осуществляет системный мониторинг объектов, ранее отключенных от энергосети и демонтированных - на данный период повторных подключений не обнаружено. В общей сложности с февраля текущего года по 10 апреля проверено 774 объекта.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 12 апреля 2023 20:11

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ТПП АБХАЗИИ И РОСПИК ДОГОВОРИЛИСЬ О СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ ПОСЛЕ АТТЕСТАЦИИ ДВУХ СОТРУДНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ ОСВОБОДИЛИ ОТ ЗАНИМАЕМЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.