ПОСЛЕ АТТЕСТАЦИИ ДВУХ СОТРУДНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ ОСВОБОДИЛИ ОТ ЗАНИМАЕМЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

Сухум. 12 апреля 2023. Абхазия-Информ. На основании Положения «О порядке проведения аттестации прокурорско-следственных работников органов прокуратуры Республики Абхазия», аттестация прокурорско-следственных работников проводится в целях определения их соответствия занимаемой должности и призвана способствовать совершенствованию деятельности органов прокуратуры Республики Абхазия по подбору, расстановке и повышению квалификации кадров, определению уровня профессиональной подготовки работников, повышению ответственности работников за результаты служебной деятельности и укреплению трудовой дисциплины, созданию кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, решению вопросов о присвоении работникам первоначальных классных чинов.

Аттестация проводится в устной форме в виде собеседования, в ходе которого задаются вопросы, выявляющие знания законодательства Республики Абхазия по направлению деятельности, а также вопросы по проделанной работе за соответствующий период.

По результатам проведенной очередной аттестации Аттестационная комиссия приняла решение о несоответствии занимаемой должности двух сотрудников органов прокуратуры Республики Абхазия, в связи с чем они освобождены от занимаемых должностей.