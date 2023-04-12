 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Апрель 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПОСЛЕ АТТЕСТАЦИИ ДВУХ СОТРУДНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ ОСВОБОДИЛИ ОТ ЗАНИМАЕМЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

Новости Среда, 12 апреля 2023 20:11
Оцените материал
(0 голосов)
ПОСЛЕ АТТЕСТАЦИИ ДВУХ СОТРУДНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ ОСВОБОДИЛИ ОТ ЗАНИМАЕМЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

Сухум. 12 апреля 2023. Абхазия-Информ. На основании Положения «О порядке проведения аттестации прокурорско-следственных работников органов прокуратуры Республики Абхазия», аттестация прокурорско-следственных работников проводится в целях определения их соответствия занимаемой должности и призвана способствовать совершенствованию деятельности органов прокуратуры Республики Абхазия по подбору, расстановке и повышению квалификации кадров, определению уровня профессиональной подготовки работников, повышению ответственности работников за результаты служебной деятельности и укреплению трудовой дисциплины, созданию кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, решению вопросов о присвоении работникам первоначальных классных чинов.

Аттестация проводится в устной форме в виде собеседования, в ходе которого задаются вопросы, выявляющие знания законодательства Республики Абхазия по направлению деятельности, а также вопросы по проделанной работе за соответствующий период.

По результатам проведенной очередной аттестации Аттестационная комиссия   приняла решение о несоответствии занимаемой должности двух сотрудников органов прокуратуры Республики Абхазия, в связи с чем они освобождены от занимаемых должностей.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 12 апреля 2023 20:13

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « 16 МАЙНИНГ-АППАРАТОВ ВЫЯВИЛИ В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ КЛАССНЫХ ЧИНОВ РАБОТНИКАМ ПРОКУРАТУРЫ НАПРАВЛЕН В ПАРЛАМЕНТ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.