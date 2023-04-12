ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ КЛАССНЫХ ЧИНОВ РАБОТНИКАМ ПРОКУРАТУРЫ НАПРАВЛЕН В ПАРЛАМЕНТ

Сухум. 12 апреля 2023. Абхазия-Информ. На основании статьи 46 Конституции Республики Абхазия, генеральным прокурором А.Н. Агрба в порядке законодательной инициативы в Парламент направлен проект Положения «О порядке присвоения классных чинов работникам органов и организаций прокуратуры Республики Абхазия» и Перечень должностей прокурорских работников органов и организаций прокуратуры Республики Абхазия, по которым предусмотрено присвоение классных чинов действительного государственного советника юстиции, государственного советника юстиции 1, 2, 3 класса и генерал-лейтенанта юстиции.

Проект разработан в целях совершенствования существующего порядка присвоения классных чинов прокурорским работникам.

Данный законопроект предусматривает ряд изменений и дополнений, направленных на устранение проблем, связанных с практической реализацией процедуры присвоения классных чинов, а также нововведения, необходимость принятия которых обусловлена изменениями нормативно-правовых актов в сфере регулирования деятельности органов прокуратуры.

Предлагаемые изменения в целом будут способствовать переходу административно-правового регулирования служебных отношений в органах прокуратуры на принципиально новый уровень развития, отвечающий современным тенденциям развития правового государства и гражданского общества в Абхазии.