В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ МАСШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ
Сухум. 12 апреля 2023. Абхазия-Информ. Очередным этапом масштабных учений Вооруженных сил стали тактико-специальные учения с подразделениями артиллерии, минометов и РСЗО, а также подразделений боевого обеспечения. На данном этапе, к учениям привлекаются и курсанты выпускного курса Сухумского ВОКУ, проходящие стажировку в войсках. В ходе учений они получат практику в управлении подчиненными подразделениями.
Главной целью тактико-специальных учений является отработка маневренных действий с целью выхода из под удара противника, подготовка и нанесение огневых ударов по внеплановым объектам и целям противника после совершения марша в сложных условиях оперативной обстановки.
Особое внимание уделяется ведению разведки противника, обработке разведывательных данных в реальном масштабе времени, корректировке огня артиллерии, минометов и РСЗО с применением БпЛА днем и ночью.
По замыслу учений темпы развития оперативной обстановки и масштабы привлекаемых войск, сил и средств будут наращиваться.
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