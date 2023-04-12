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Абхазия Информ

В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ МАСШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ

Новости Среда, 12 апреля 2023 20:24
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В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ МАСШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ

Сухум. 12 апреля 2023. Абхазия-Информ. Очередным этапом масштабных учений Вооруженных сил стали тактико-специальные учения с подразделениями артиллерии, минометов и РСЗО, а также подразделений боевого обеспечения. На данном этапе, к учениям привлекаются и курсанты выпускного курса Сухумского ВОКУ, проходящие стажировку в войсках. В ходе учений они получат практику в управлении подчиненными подразделениями.

Главной целью тактико-специальных учений является отработка маневренных действий с целью выхода из под удара противника, подготовка и нанесение огневых ударов по внеплановым объектам и целям противника после совершения марша в сложных условиях оперативной обстановки.

Особое внимание уделяется ведению разведки противника, обработке разведывательных данных в реальном масштабе времени, корректировке огня артиллерии, минометов и РСЗО с применением БпЛА днем и ночью.

По замыслу учений темпы развития оперативной обстановки и масштабы привлекаемых войск, сил и средств будут наращиваться.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 12 апреля 2023 20:38

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