МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Сухум. 12 апреля 2023. Абхазия-Информ. В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия «Об установлении временных запретных зон воздушного пространства» от 25 января 2023 года №12, полеты летательных аппаратов (БпЛА, коптеров, дронов), используемых гражданами и организациями над объектами военной инфраструктуры, военными объектами и сооружениями оборонного назначения без согласования с Министерством обороны запрещены.