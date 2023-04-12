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Абхазия Информ

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Новости Среда, 12 апреля 2023 20:39
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МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Сухум. 12 апреля 2023. Абхазия-Информ. В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия «Об установлении временных запретных зон воздушного пространства» от 25 января 2023 года №12, полеты летательных аппаратов (БпЛА, коптеров, дронов), используемых гражданами и организациями над объектами военной инфраструктуры, военными объектами и сооружениями оборонного назначения без согласования с Министерством обороны запрещены.

Нарушители установленных требований (ограничений) будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Республики Абхазия.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 12 апреля 2023 20:41

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