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Абхазия Информ

СТАРТОВАЛ КОНКУРС «ВСЕРОССИЙСКИЙ IT-РАУНД»

Новости Среда, 12 апреля 2023 20:44
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СТАРТОВАЛ КОНКУРС «ВСЕРОССИЙСКИЙ IT-РАУНД»

Сухум. 12 апреля 2023. Абхазия-Информ. Открыт прием заявок на конкурс «Всероссийский IT-Раунд» для школьников. Победители и призеры получат не только дипломы, но и дополнительные баллы при поступлении в колледж Университета «Сириус». Призеры получают 5 баллов, победители – 10 баллов.

«Всероссийский IT-Раунд» – это возможность проверить свои знания в области информационных технологий и информационной безопасности.

Конкурс пройдет дистанционно,  в четыре потока: с 9 апреля по 21 июля 2023 года. Принять участие и продемонстрировать свои знания могут обучающиеся 9-11 классов из всех регионов страны, а также лица возрастом не старше 20 лет на момент начала конкурса и имеющие документ об образовании или образовании и квалификации.

Результаты будут публиковаться на странице конкурса и официальных информационных ресурсах Университета «Сириус». Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 27 июня включительно. Каждый участник может зарегистрироваться и принять участие в конкурсе не более двух раз.

Задания для «Всероссийского IT-Раунда» разработаны экспертами Колледжа «Сириус» и Университета «Сириус», а также компаниями-партнёрами.

С информацией о конкурсе можно познакомиться на сайте колледжа. Регистрация на апрельскую волну конкурса доступна по ссылке.

Телеграмм-чат для оперативной связи с организаторами Конкурса для тех, кто зарегистрировался на апрельскую волну: https://t.me/+SZZ2LlcPUehjNWZi

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 12 апреля 2023 20:58

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