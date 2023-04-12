ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН ПРЕЗЕНТАЦИИ

Сухум. 12 апреля 2023. Абхазия-Информ. По приглашению Общественной палаты Российской Федерации Общественная палата Республики Абхазия приняла участие в онлайн-презентации Международной деятельности Общественной палаты России и специального доклада о наблюдательных миссиях Общественной палаты РФ на выборах за рубежом в 2022 г. для представителей иностранных дипломатических миссий.

В рамках мероприятия был представлен специальный доклад, подготовленный членами Общественной палаты РФ по результатам наблюдения на выборах в Республике Абхазия, Анголе, Кении, Ливане, Непале, Республике Конго, Сенегале, Сербии, Тунисе и Южной Осетии.

С приветственным словом выступили секретарь Общественной палаты Гульнара Кичба и председатель ЦИК Республики Абхазия Дмитрий Маршан.

В презентации принимали участие почетные гости: член ЦИК РФ П.В. Андреев, руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Е.А. Примаков, председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием М.С. Григорьева, представитель иностранного дипкорпуса – посол Непала в России Милан Радж Туладхар, заместитель председателя ЦИК Киргизии Н. Ч. Койчукеев, член ЦИК Казахстана А.Г. Щегорцева, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» А. С. Брод.

В марте 2022 г. делегация Общественной палаты России выступила в качестве международных наблюдателей на парламентских выборах в Республике Абхазия.

В апреле 2022 г. делегация Общественной палаты Республики Абхазия принимала участие в мониторинге президентских выборов в Республике Южная Осетия в качестве международных наблюдателей.



Также в рамках достигнутых договоренностей, с целью придания импульса положениям ранее подписанных Меморандумов «О взаимодействии и сотрудничестве» между Общественной палатой Республики Абхазия и Общественными палатами Российской Федерацией и Республики Южная Осетия, по приглашению Общественной палаты РФ, представители Общественной палаты Абхазии приняли участие в трехстороннем онлайн круглом столе, по итогам которого сторонами было принято решение о развитии и укреплении плодотворного сотрудничества.