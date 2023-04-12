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Абхазия Информ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН ПРЕЗЕНТАЦИИ

Новости Среда, 12 апреля 2023 20:58
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН ПРЕЗЕНТАЦИИ

Сухум. 12 апреля 2023. Абхазия-Информ. По приглашению Общественной палаты Российской Федерации Общественная палата Республики Абхазия приняла  участие в онлайн-презентации Международной деятельности Общественной палаты России и специального доклада о наблюдательных миссиях Общественной палаты РФ на выборах за рубежом в 2022 г. для представителей иностранных дипломатических миссий.

В рамках мероприятия был представлен специальный доклад, подготовленный  членами Общественной палаты  РФ по результатам наблюдения на выборах в Республике Абхазия, Анголе, Кении, Ливане, Непале, Республике Конго, Сенегале, Сербии, Тунисе и Южной Осетии. 

С приветственным  словом выступили  секретарь Общественной палаты  Гульнара  Кичба и председатель ЦИК Республики Абхазия Дмитрий Маршан.

В презентации принимали участие почетные гости: член ЦИК РФ П.В. Андреев, руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Е.А. Примаков, председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием М.С. Григорьева, представитель иностранного дипкорпуса – посол Непала в России Милан Радж Туладхар,  заместитель председателя ЦИК Киргизии Н. Ч.  Койчукеев, член ЦИК Казахстана А.Г. Щегорцева, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» А. С.  Брод.

В марте 2022 г. делегация  Общественной палаты России выступила в качестве международных наблюдателей на парламентских выборах в Республике Абхазия.

В апреле 2022 г. делегация Общественной палаты Республики Абхазия принимала участие в мониторинге президентских выборов в Республике Южная Осетия в качестве международных наблюдателей.


Также в рамках достигнутых договоренностей,  с целью придания импульса положениям ранее  подписанных  Меморандумов «О взаимодействии и сотрудничестве»  между  Общественной палатой Республики Абхазия  и Общественными  палатами  Российской Федерацией и Республики  Южная Осетия, по приглашению Общественной палаты РФ,  представители Общественной палаты Абхазии приняли  участие в  трехстороннем  онлайн круглом столе,  по итогам которого сторонами было принято решение  о развитии  и укреплении  плодотворного  сотрудничества.

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Прочитано 11 раз Последнее изменение Среда, 12 апреля 2023 21:06

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