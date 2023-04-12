АЛИАС ЛАБАХУА: С ГРУЗИНСКОЙ МАРКИРОВКОЙ ТОВАР ПРОПУСКАТЬСЯ НЕ БУДЕТ

Сухум. 12 апреля 2023. Абхазия-Информ. Распоряжением президента Абхазии Аслана Бжания от 31 марта определяется список товаров и оборудования, которые теперь можно провозить через границу с Грузией, сообщает Sputnik Абхазия. Согласно распоряжению президента, перевозить через границу можно:

семена и посадочный материал сельхозкультур,

живых домашних птиц,

корма для сельхозживотных,

сельскохозяйственную технику,

оборудование по производству и переработке сельхозпродукции,

автомобильный транспорт,

автомобильные запчасти,

моторные и прочие смазочные масла для транспортных средств.

Первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Абхазии Алиас Лабахуа в интервью Sputnik уточнил, что распоряжение президента касается исключительно физических лиц.

«Никаких партий товаров, связанных с перемещением между юридическими лицами. Об этом речи быть не может, это физические лица, которые могут максимум перевезти товар в багажнике автомобиля, не более того, то есть решение не касается юридических лиц. Для работы с физлицами у нас установлены терминалы, где они будут оплачивать таможенные платежи и следовать дальше по месту назначения», – рассказал он.

Никаких проблем для таможенников досмотреть перемещаемый через границу груз нет, ГТК готов к выполнению своих обязанностей, добавил Лабахуа.

«При наличии подтверждающего документа об оплате таможенных платежей, груз будет следовать. Распространяется правило, что с грузинской маркировкой ни одного товара пропускаться не будет», – подчеркнул первый заместитель председателя ГТК.

По словам Лабахуа, если человек будет перевозить товары через границу слишком часто, ему будут назначать другие виды платежей.

Говоря об автомобильном транспорте, который также разрешено завозить, то на одного человека должно приходиться не более одной единицы, пояснил он.

«Такое же правило действует на Псоу, но тут есть еще другой вариант. Если юридическое лицо везет партию машин, то проходит оформление, но на границе с Грузией такого нет. Здесь человек – одна машина при наличии документа, который выдается транспортному средству заводом-производителем. Пока такого движения нет, мы мониторим ситуацию, бумага есть, дальше будет видно по ходу работы», – заметил Лабахуа.

Государственный таможенный комитет готов к выполнению распоряжения президента, так как на границе с Грузией не существует никаких проблем с оформлением и взиманием таможенных платежей, добавил он.

Начальник инспекции по карантину растений Аркадий Джинджия рассказал, что специалисты ведомства работают на таможенном посту на границе с Грузией, они оснащены необходимым оборудованием для осуществления своей деятельности.

«Без проверки карантинной службы товар не сможет пересекать границу, наши инспекторы там стоят. Они тщательно проверяют любой товар, который касается нашей службы. Недавно нам поставили модуль, если у нас будет подозрение на каких-то вредителей или болезни, мы обязательно будем проверять», – подчеркнул он.