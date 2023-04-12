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Абхазия Информ

ТПП ПРОВЕЛА ПАСХАЛЬНЫЙ «ПРАЗДНИК СЛАДОСТИ»

Новости Среда, 12 апреля 2023 22:32
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ТПП ПРОВЕЛА ПАСХАЛЬНЫЙ «ПРАЗДНИК СЛАДОСТИ»

Сухум. 12 апреля 2023. Абхазия-Информ. Торгово-промышленная палата республики Абхазия провела очередной VIII «Праздник сладости». На сей раз выставка-ярмарка была посвящена предстоящему главному празднику христиан – светлой Пасхе. И хотя погода сегодня не баловала жителей столицы, в гостиницу «Интер-Сухум», где проходило мероприятие, гостей пришло немало, в том числе чтобы купить красиво украшенные куличи и  другие сладости.

В «Празднике сладости» участвовали 38 пекарей и кондитеров из всех районов республики, в том числе победители в разных номинациях предыдущих конкурсов, а также новички.

Перед началом ярмарки управляющий Сухумо-Абхазской епархией иерей Виссарион Аплиаа освятил все представленные на мероприятии изделия.

«Нам очень приятно осознавать, что «Праздник сладости» продолжает свое развитие. Вместе, мы с вами создаем историю, которая имеет хорошее и доброе начало. Мы и дальше будем продолжать развивать это направление, чтобы быть полезными вам и рынку. Сегодня у вас есть возможность продемонстрировать свое мастерство. Ваши работы не только увидят и попробуют, но и оценят их качество, наличие ингредиентов и технологию исполнения», – сказала, открывая выставку-ярмарку президент ТПП Тамила Мерцхулава.

С наступающей Пасхой гостей и участников ярмарки поздравил иерей Виссарион Аплиаа.

Затем слово было предоставлено почетному гостю – президенту Российской Гильдии пекарей и кондитеров, вице-президенту Международного Союза пекарей и кондитеров Юрию Кацнельсону.

«Я думаю, что сегодняшний праздник уже удался. Столько людей собралось, всем интересно, все смотрят, наблюдают, это очень важно. Мы с удовольствием посмотрим ваши работы, попробуем и оценим. Желаем всем удачи!» сказал почетный гость.

Также в числе приглашенных гостей была и автор-кондитер из Сочи, владелица  сети кондитерских «Кусай эклер» Евгения Галкина, которая в качестве эксперта второй раз приняла участие в сладком мероприятии.

Все представленные на ярмарке кондитерские изделия – а это огромное количество куличей и пасок, тортов и пирожных,  изделий из шоколада и зефира, пирогов, булочек и многого другого кондитерского изыска, – были не только красиво, но и оригинально оформлены. И эта сладкая красота являлась доказательством того, что в выставке ярмарке принимали участие мастера своего дела. И все это можно было не только попробовать, но и приобрести, как и другие пасхальные атрибуты.

Особую атмосферу пасхальной ярмарки украсили музыканты – группа «Анатрио» саксофонист Шахана Сергинава и скрипач Александр Мишенькин.

По итогам мероприятия были определены победители в двух номинациях:

Приз зрительских симпатий за лучшее оформление экспозиции присужден кондитерской «Виктория»;

Специальный приз ТПП «За лучший пасхальный кулич» получили пекари ООО «Колос».

Особый приз от автора-кондитера Евгении Галкиной вручили пекарю-кондитеру Янине Шакая.

Как сказала одна из участниц ярмарки, участие в таких мероприятиях стимулирует ее к тому, чтобы стать лучшей среди лучших. А это значит, что у нее всегда будет стремление к творческому развитию.

К этому ТПП призывает и других кондитеров.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Среда, 12 апреля 2023 23:00

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