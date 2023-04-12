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Абхазия Информ

СТОЛИЧНЫЙ СУД ОТКАЗАЛ В ПРИНЯТИИ ЖАЛОБЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РОО «АБХАЗСКОЕ НАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ» АДГУРА АРДЗИНБА

Новости Среда, 12 апреля 2023 22:47
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СТОЛИЧНЫЙ СУД ОТКАЗАЛ В ПРИНЯТИИ ЖАЛОБЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РОО «АБХАЗСКОЕ НАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ» АДГУРА АРДЗИНБА

Сухум. 12 апреля 2023. Абхазия-Информ. Судьей Сухумского городского суда Миланой Джинджолия было отказано в принятии жалобы Адгура Ардзинба на незаконные действия первого заместителя генерального прокурора Абхазии Д.Г. Квициния по проведении проверки в рамках надзора за исполнением законодательства и бездействие генерального прокурора Республики Абхазия А.Н. Агрба по организации проверки сообщения о преступлении.  

Основанием для отказа в принятии жалобы, послужило следующее:

Из представленных в суд материалов следует, что, Генеральная прокуратура Республики Абхазия, в частности ее руководители Агрба А.Н. и Квициния Д.Г. не проводили проверки сообщения о преступлении и не принимали по нему процессуальных решений, ввиду чего их действия (бездействие) не связаны с уголовным преследованием и не могут расцениваться как препятствующие доступу заявителя к правосудию, то есть не являются предметом рассмотрения в порядке статьи 124 УПК Республики Абхазия.

Кроме того, прокурор является процессуально самостоятельной фигурой и вправе самостоятельно направлять ход досудебного производства и принимать решения о производстве процессуальных действий, в том числе и в рамках ст.ст. 143-144 УПК Республики Абхазия.

В своей жалобе, поданной в порядке статьи 124 УПК Республики Абхазия, Адгур Ардзинба просит суд обязать генерального прокурора РА провести проверку в соответствии со статьями 143 и 144 УПК Республики Абхазия, устранить допущенное нарушение с извещением об этом суд.

Однако полномочия суда в ходе досудебного производства строго ограничены, давать указания о необходимости производства тех или иных процессуальных действий суд не вправе.

Также в постановлении указывается, что суд не вправе обязывать должностных лиц, проводящих обще надзорную проверку совершать какие-либо конкретные процессуальные действия, поэтому нарушений конституционных прав и свобод, которые по смыслу ст. 124 УПК Республики Абхазия позволяли бы рассмотреть доводы жалобы заявителя в этой части его требований, не имеется.

Жалоба Адгура Ардзинба на незаконные действия первого заместителя генерального прокурора РА Квициния Д.Г. по проведению проверки в рамках надзора за исполнением законодательства и бездействие генерального прокурора Республики Абхазия Агрба А.Н. по организации проверки сообщения о преступлении, как не содержащая предмета обжалования в порядке ст. 124 УПК Республики Абхазия, не подлежит рассмотрению по существу, в связи с чем суд признал необходимым отказать в принятии жалобы к производству.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Среда, 12 апреля 2023 22:58

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