СГБ АБХАЗИИ: СПЕЦСЛУЖБЫ ГРУЗИИ АКТИВИЗИРОВАЛИ ВЕРБОВОЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Сухум. 12 апреля 2023. Абхазия-Информ. Служба Государственной безопасности Абхазии реализует полномочия органов государственной власти по противодействию разведывательной и иной подрывной деятельности иностранных и в первую очередь грузинских спецслуцжб на территории Абхазии.

Практика проводимых контрразведывательных мероприятий свидетельствует, что одним из основных направлений деятельности грузинских спецслужб является Абхазия и это обусловлено планами Грузии по подрыву независимости и суверенитета нашего государства.

Грузинские спецслужбы используют в том числе комплексную систему шпионажа, составными звеньями, которой являются агентурный аппарат, осведомители из числа граждан и жителей Абхазии

Противник стремиться получить информацию, которая может быть использована для достижения поставленных целей.

Официальный Тбилиси стремится добыть данные о политической, экономической и военной областях, о расположении военных объектов, о их передвижении, о качественном и количественном составе.

Исходя из этого, спецслужбы проводят мероприятия по выявлению а в последствии к вербовке жителей и граждан Абхазии и наиболее благоприятным местом для вербовки жителей Абхазии является канал въезда и выезда через КПП «Ингур».

Для вовлечения в сферу своего влияния они прибегают к использованию различных инструментов, порой – скрытого характера6 создавая условия для подкупа либо компрометации социально-незащищенных и психологически уязвимых лиц.

Так вскрытие контрразведкой Абхазии агентурной разведки сотрудника СГБ Грузии Георгия Кардава, позволило задокументировать шпионаж в пользу Грузии жительницы Абхазии Кристине Такаландзе, привлеченной следственными органами СГБ РА к ответственности по статье «шпионаж». Уголовное дело в отношении Такаландзе направлено в Верховный суд.

Такаландзе была задержана с поличным в момент передачи данных грузинской стороне.

Тенденция активизации грузинских спецслужб приграничной территории Республики Абхазия фиксируется на регулярной основе органами безопасности страны. Свидетельством подобной вербовочной работы являются полученные оперативные материалы в отношении сотрудника СГБ Грузии Джано Дзагания, который на регулярной основе предпринимает попытки вовлечь в шпионскую деятельность незащищенных жительниц Абхазии, вынужденных выезжать в Грузию для решения бытовых и социальных вопросов.

Из протокола допроса на видео: «Я, Шенгелия Джессика Бадриевна, гражданка Грузии. Уже шесть лет, как живу в Абхазии. В прошлом году в 2022 году 21 ноября переходила в Грузию и познакомилась с Джано, который является сотрудником СГБ Грузии. Мы познакомились в Рухи. Я делала материнский капитал, он там помогал. Там был мой знакомый родственник Георгий Гергедава. Он тоже сотрудник ГБ Грузии местный.

Голос за кадром: «Они рассматривает вопросы получения грузинского гражданства?.

– Да. Они проверяют документы.

Голос : Наши граждане общаются с сотрудниками , чтобы получить гражданство?

– Да.

Голос: А для чего вам грузинское гражданство?

– Получать материнский капитал, там получать, кредиты дают.

Голос: Всех фотографируют?

– Да, всех у кого есть абхазский паспорт фотографируют. Номера телефонов тоже берут. После этого мы начали общаться через ватсап. Он мне тогда говорил, что абхазы – это наши враги, что рано или поздно мы вернемся, что это уже будет наша, надо нам помочь. Если не поможешь, говорил, то я в курсе вашего брата, в курсе проблемы. Все это говорил.

Голос: – Шантажировал?

– Да… Он попросил фотографировать военную часть в Очамчыре. Я фотографировала здание, делая селфи, и сразу отправляла. Потом сразу удаляла. Потом он начал спрашивать про СГБ в Гале, РОВД. Это было в 2022 году. Фотографировала внутри здания и тихо держала. Летом 28 августа ездила в Илор и там фотографировала там. Стоят ли там танки, военная часть где стояла. Потом когда он попросил поехала на дорогу, остановила машину и фоткала и отправила через сигнал.

Голос: Он еще спрашивал о передвижении военной техники?

– Да, спрашивал. Русские в Тагилони… Когда ездила к своим, он всегда спрашивал, там русская база, интересовался, какую-нибудь аппаратуру привезли или нет…. Интересовался видела ли я такое…

Голос: Военную часть российскую фотографировала? О сотрудниках по поводу Гальского района он у тебя спрашивал, какая обстановка? Как ты все это узнавала?

– Да. Я узнавала через знакомых, чтобы было незаметно, президент приезжал или не приезжал… Вот так….

Голос: С какой целью ты обратилась к нам, чтобы это все рассказать? Тебе это все надоело или что? Сама пришла или что?

– Да, я сама пришла… Я устала и было там… угрожали, что мы все расскажем… Джано сказал, что если ты будешь против нас, то там тебе не жить и здесь не жить.

Голос: Пугал тебя?

– Да, пугал меня. Если я не могла что-то узнать, то когда он звонил и говорил, что уже узнал все и сказали. Кто, я говорю, кто тебе сказал? Но он мне говорил, что он уже знает, что у него есть свои агенты и кто ему все передает.

Голос: Он так и называл – агенты?

– Да.

Голос: Как сама расцениваешь свои действия?

– Я была вынуждена…

Дальнейшее развитие общения сопровождалось многочисленными просьбами в адрес девушки. При попытке Шенгелия избежать контакты с Дзагания, последний в ультимативной форме требовал встречи и выполнения поставленных задач.

В разработке Дзагания также находилась жительница Сухума Ирма Хухуа. Во избежание проблем при пересечении границы, женщина призналась, что вынуждена дала согласие на общение с Дзагания.

Видео: Меня зовут Хухуа Ирма Нодариевна, впервые я выехала в Грузию в 2021 году. На грузинском КПП меня встретил молодой человек с проверкой документов. Он сказал, что его зовут Джано Дзагания. Он проверил мой паспорт и взял мой номер телефона. Взял мой паспорт, пошел в паспортный контроль, отксерил и спросил куда вы направляетесь? Я сказала, что мне нужно ехать на лечение в Тбилиси. В последующем он начал мне сразу писать смс, какие-то комплименты. Впрочем он даже называл меня сухумский цветок. И это продолжалось на протяжении двух лет. Я понимала, что человек не хочет иметь какие-то тесные отношения, но при этом он меня не упускал из виду. И я потом стала задумываться, что он имеет ко мне какой-то политический интерес, потому что он всегда говорил: «вот все, что касается Абхазии, мне все там дорого». Я, просто с его слов знала, что он многим женщинам, кто из Абхазии, помогает в каких-то вопросах, что касается проблемы перехода или еще чего-нибудь. Я знаю, что им он тоже делал паспорта. Когда я у него спросила: «почему тебе 30 лет, и ты не женат?». Он мне ответил, что не хочет семейных отношений, так как хочет достичь большой карьеры. Я спросила, именно чего он хочет достичь, и он сказал, что хочет стать министром СГБ. Когда я выезжала уже в последний раз, это было в прошлом месяце, в начале февраля, Джано меня встретил на грузинском КПП и попросил: «если тебе не трудно, когда пойдешь за пропуском сними здание СГБ, если получиться проходную, снять на телефон на КПП, сотрудников. Просто интересно какая структура. И я поняла, что он меня держит с какой-то целью информации. Он сказал, что знает многих женщин. Он так улыбнулся и я поняла , как он их знает… Здесь в телефоне его фотография, переписочка такая. Я думаю, что он общается так со всеми общается и не только со мной, приблизительно такого характера. Такой как он молодой парень и карьерист у него были свои цели, свои планы, достичь карьеры путем информации, побольше информации, побольше предательства с нашей стороны, и ему повесили погоны».

Следует подчеркнуть, что благодаря оперативной разработки сотрудников СГБ Абхазии и признательным показаниям Шенгелия и Хухуа удалось избежать причинения грузинскими спецслужбами ущерба национальным интересам страны. Сотрудниками спецслужб Грузии в качестве приоритетных заданий ставятся задачи проникновения в ведущие государственные учреждения и правоохранительные, а также в окружение политических лидеров сотрудников исполнительной и законодательной власти. Практика показывает, что деятельность спецслужб Грузии становиться более изощренной, организованной и технически оснащенной. Они используют любые доступные методы по добыче информации, направленной в последующем на дестабилизацию обстановки внутри республики. Основная задача осведомителей собрать ценную информацию, получить доступ на критически важные объекты, проникнуть во властные структуры.

Информация добывается путем наблюдения, фото и видеосъемки с учетом вышеуказанных угроз и итогового анализа контрразведывательной деятельностью службы.

Хочется предостеречь граждан и жителей Абхазии и обратить вниманию на тенденцию и активизацию спецслужб Грузии направленную на вербовочную деятельность. В результате необдуманных действий граждан урон наносится интересам страны и ее безопасности.

Особенно хочется предостеречь молодое поколение республики, а также социально-незащищенные слои общества.

В связи с чем СГБ РА предлагает внести изменения в нормативно-правовую базу , а именно создание и рассмотрения законопроекта в парламенте РА о наделении СГБ РА полномочиями объявления официального предостережения жителям и гражданам республики Абхазии, контактирующим с иностранными спецслужбами.

Об этом сообщает сайт СГБ Абхазии.