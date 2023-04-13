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Абхазия Информ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИИ О РАНЕЕ СОВЕРШЕННОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Новости Четверг, 13 апреля 2023 18:37
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИИ О РАНЕЕ СОВЕРШЕННОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Сухум. 13 апреля 2023. Абхазия-Информ. Сухумским городским судом отказано в удовлетворении ходатайства следователя СУ МВД Республики Абхазия о продлении срока содержания под стражей обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 чт. 263 УК РА Щемелинина А.С. и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Гражданин Щемелинин обвиняется в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Уголовное дело по факту ДТП в отношении последнего было возбуждено 15 марта 2023 года и 18 числа того же месяца Гулрыпшским районным судом Щемелинину А.С. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц, то есть до 12 апреля 2023 года.

Как ранее сообщалось, ДТП имело место 14 марта текущего года на 125 км трассы Псоу-Ингур в с. Пшап Гулрыпшского района, когда житель г. Брянск РФ Шемелинин Александр Сергеевич, 1995г.р., управляя а/м «HYUNDAI GRAND STAREX» за г.н.з. Н958НТ 32-го региона в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, двигаясь в направлении города Сухум совершил наезд на пешехода Ишутинова Андрея Владимировича 1969 г.р. – жителя п. Агудзера, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 15 раз Последнее изменение Четверг, 13 апреля 2023 19:25

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