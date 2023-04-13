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Абхазия Информ

ГРАЖДАНИН КИТАЯ ПРЕДЛОЖИЛ ПОМОЩЬ В ВОССТАНОВЛЕНИИ ПОВРЕЖДЕННОЙ ЛИПЫ

Новости Четверг, 13 апреля 2023 18:40
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ГРАЖДАНИН КИТАЯ ПРЕДЛОЖИЛ ПОМОЩЬ В ВОССТАНОВЛЕНИИ ПОВРЕЖДЕННОЙ ЛИПЫ

Сухум. 13 апреля 2023. Абхазия-Информ. Услышав новость о повреждении полуторавековой липы на исторической поляне Лыхнашта, в Государственную инспекцию по карантину растений обратился гражданин Китайской Народной Республики Ли Цзяньхуа с предложением помощи в восстановлении дерева.

«Как только я услышал новость о поврежденной липе, я связался с Пекинским государственным институтом сельского хозяйства, отделения защиты деревьев. Они сказали, что есть такой препарат, который нужно вводить в два этапа капельно в течение пяти дней», – сказал Ли Цзяньхуа.

Государственная инспекция Абхазии по карантину растений и Государственный комитет по экологии и охране природы обратились в Посольство Республики Абхазия в Российской Федерации. В ходе переговоров было принято решение силами посольства доставить препарат в Абхазию.

«Нужно использовать любую возможность для сохранения липы», – сказал Савелий Читанава.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Четверг, 13 апреля 2023 18:42

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