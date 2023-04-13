Сухум. 13 апреля 2023. Абхазия-Информ. В Администрации президента состоялось заседание рабочей группы по возможному транзиту грузов через территорию Абхазии. Вел его заместитель руководителя президентской Администрации Валерий Папба. По завершении работы Папба рассказал журналистам, что на заседании обсуждали только те вопросы, которые входят в их компетенцию.

«Мы еще раз подтвердили, что мы согласны на транзит грузов через Абхазию из третьих стран. Этот вопрос должен быть проработан. Что касается снятия ограничений на некоторые виды товаров, мы рассматривали этот вопрос и на предыдущих совещаниях. Хотя он не входит в компетенцию рабочей группы, но был включен в повестку, и мы высказали свои мнения по нему», – сказал Папба.

Гл ава Администрации Галского района Константин Пилия сообщил, что в распоряжение, подписанное еще президентом Сергеем Багапшем, были внесены изменения, касающиеся перечня товаров, перевозимых через абхазо-грузинскую границу.

По его словам, утвержден дополнительный перечень продукции, которую можно будет провозить транзитом или на внутренний рынок. Речь идет о сельхозпродукции, запчастях для автомобилей, моторных и смазочных маслах для автотранспорта.

Пилия считает, что товары, пересекающие границу, должны оформляться в соответствии с таможенным законодательством Абхазии.

В свою очередь член рабочей группы от оппозиции Тимур Надарая заявил, что он против торговли Абхазии с Грузией.

«Запчасти и сельхозпродукцию можно везти и из Турции. У нас есть торговые связи с Турцией, ходят корабли», – сказал он.

Надарая согласен с выводами рабочей группы относительно необходимости транзита из Грузии. При этом он подчеркнул, что в компетенцию рабочей группы не входит формирование перечня дополнительной продукции, и тут же выразил свое личное мнение по этой теме.

«В рамках транзита мы не возражаем, чтобы через территорию Абхазии товары уходили в РФ, Турцию, Грузию, чтобы Абхазия на этом зарабатывала. Но мы категорически против того, чтобы наши торможенные органы оформляли товарные партии из Грузии. Это будет фактически означать наполнение грузинского бюджета, открытие границы в одностороннем порядке и вымывание денежных сумм из Абхазии в сторону Грузии», – заявил он.

Глава Администрации Галского района Константин Пилия считает, что рано говорить о каких-то перевозках товаров в Абхазию, пока не будут оборудованы соответствующим образом таможня и другие необходимые службы на границе. «Речь идет о турецких, иранских, армянских товарах для наших жителей. Если раньше они перевозили 50 кг в ручной клади, то сейчас вес груза увеличивается до 600 кг», – пояснил он.

Об этом сообщает Апсныпресс.



