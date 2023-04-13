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Абхазия Информ

В СУХУМСКИХ ШКОЛАХ ПРОШЛИ МЕРОПРИЯТИЯ ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ

Новости Четверг, 13 апреля 2023 18:54
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В СУХУМСКИХ ШКОЛАХ ПРОШЛИ МЕРОПРИЯТИЯ ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ

Сухум. 13 апреля 2023. Абхазия-Информ. В рамках празднования Дня авиации и космонавтики во всех общеобразовательных школах  столицы провели мероприятия – беседы, игры, творческие выставки посвященные первому полету человека в космос.

Ученики в этот день узнали много нового и интересного о космосе, первых космонавтах, об истории развития космонавтики.

12 апреля 1961 года человек сделал шаг в космос, началась новая эра – эра освоения космоса. В этот день гражданин Советского Союза, старший лейтенант Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов. Весь мир отмечают это событие.

Не остались в стороне и все общеобразовательные школы города Сухум.

В средней школе №2 им. А. С. Пушкина прошла «Космическая викторина». Цель викторины – ознакомить учащихся с историей космонавтики, привить интерес к изучению астрономии, создать условия для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся.

Перед началом викторины, участников приветствовала и поздравила всех с Днем космонавтики начальник Управление образования Администрации города Сухум Астанда Таркил.

Викторина проводилась в электронном формате, каждый участник сразу видел свой результат и время выполнения заданий. Участники были разделены на три группы, пока одна группа выполняла задания, другая группа, разбившись на команды, участвовала в конкурсе «Что? Где? Когда?» с физической тематикой.

Все участники викторины были награждены грамотами.

В конце мероприятия спели всеми любимую песню про космонавтов «Трава у дома».

Об этом сообщает Управление образования Администрации Сухума.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 13 апреля 2023 19:28

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