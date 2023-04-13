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Абхазия Информ

БЕСЛАН ЭШБА ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Новости Четверг, 13 апреля 2023 18:58
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БЕСЛАН ЭШБА ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Сухум. 13 апреля 2023. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба встретился с делегацией мэрии Москвы во главе с заместителем руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Игорем Ткачом. На встрече присутствовал руководитель МКДЦ «Дом Москвы» в Сухуме Александр Бигвава.

Делегация Правительства Москвы приехала в Абхазию для участия в Фестивале русской культуры и русского языка, организованном Департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы. Фестиваль стартовал 13 апреля в «Доме Москвы».

На встрече стороны остановились на вопросах взаимодействия между столицами Абхазии и России, а также подписании меморандума о сотрудничестве между Сухумом и Москвой. Обсудили конкретные пункты меморандума, который планируется подписать в ближайшее время.

Беслан Эшба отметил, что важно отразить в документе сотрудничество в области экономики, с учетом складывающейся в мире ситуации и новыми возможностями столицы Абхазии.

«С учётом сложившейся обстановки вокруг, Абхазия может стать удобным партнером с выходом в третьи страны. Мы хотели бы расширить наши возможности сотрудничества с Москвой», – сказал мэр Сухума.

Во встрече приняли участие начальник Управления по работе с соотечественниками, странами СНГ и Балтии Департамента внешнеэкономических и международных связей г. Москвы Владимир Гринько, заместитель начальника Управления Георгий Яковлев, заместитель директора ГАУ г. Москвы «Московский Дом соотечественника» Олег Климов.

В завершении встречи стороны обменялись памятными подарками.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 13 апреля 2023 19:29

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