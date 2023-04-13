В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИНЯЛИ ШКОЛЬНИКОВ ВЕРНУВШИХСЯ ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Сухум. 13 апреля 2023. Абхазия-Информ. Делегация средней школы №6 им. В. М. Комарова вернулась из Нижнего Новгорода, где принимала участие в международной конференции по школьному обмену, сообщает Управление образования. Визит проходил в рамках соглашения между городами-побратимами Сухумом и Нижним Новгородом.

Начальник Управление образования Администрации города Сухум Астанда Таркил приняла делегацию. Ребята поделились своими ощущениями и впечатлениями об увиденном.

«Меня удивило, что в школах Нижнего Новгорода огромное количество кружков и объединений вне школьной программы. Нам представилась возможность присутствовать в работе нижегородской модели ООН НГЛУ, в которой участники выбирали африканские страны и обсуждали насущные проблемы этих стран, и способы их решения. Это было очень впечатляюще. Помимо того, что мы посетили ведущие вузы Нижнего Новгорода, нам провели различные экскурсии по историческим объектам города. Все было крайне интересно. От лица всех ребят хотел бы поблагодарить главу Администрации города Сухум Беслана Федоровича Эшба, мы надеемся, что такого рода проекты будут и в дальнейшем развиваться», – сказал ученик средней школы №6 им. В. Комарова Нестор Квициния.

Также результатом поездки делегации стало подписание договора между филиалом №6 «Средняя школа №6 им. В. М. Комарова» МУ Администрации города Сухум «Управление образования» и Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа N70 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Нижний Новгород.

Об этом сообщает сайт столицы.