АБХАЗИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: СОТНИ САЙТОВ ПРОДАЮТ НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ ПУТЕВКИ

Сухум. 13 апреля 2023. Абхазия-Информ. В связи с кратным и прогрессирующим увеличением числа сайтов-мошенников, продающих несуществующие турпутевки в Абхазию, Минтуризма республики организовало круглосуточную горячую линию, где желающие могут получить достоверную и исчерпывающую информацию об объектах туриндустрии Абхазии.

«Очень часто туристы не сверяются с информацией, которую предоставляет официальный источник – Министерство туризма. Напоминаю, что на официальном сайте есть реестр объектов размещения. Там указаны названия объектов размещения, контакты, электронные адреса», – сказала в эфире радио «Sputnik Абхазия» начальник отдела информационного сопровождения и имиджевой политики Минтуризма Оксана Табагуа.

В связи с прогнозируемым подорожанием летнего отдыха в Сочи на 15-20%, отдых в Абхазии – востребованная альтернатива и в этом сезоне.