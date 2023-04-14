29 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Далее, в Центральном Аппарате министерства была проведена праздничная часть мероприятия. Состоялась церемония присвоения классных чинов, министр Михаил Габелия, отличившимся сотрудникам ведомства, вручил почетные грамоты за добросовестное исполнение служебных обязанностей и проявленный профессионализм в трудовой деятельности.

Слова признательности коллективу за трудовую деятельность выразил министр по налогам и сборам Михаил Габелия: «Позвольте искренне поздравить вас с профессиональным праздником - Днём работника налоговой службы. Вот уже 29 лет налоговая служба осуществляет вверенные ей государством обязательства. Из года в год собираемость налогов и платежей возрастает, а значит растёт и ваш вклад в финансовую стабильность страны. Пользуясь случаем, хочу сказать каждому из вас спасибо за ваш ответственный подход, за ваше упорство и труд».



К текущему времени в системе министерства осуществляют трудовую деятельность более 200 сотрудников. 53 сотрудника являются участниками Отечественной войны Народа Абхазии, 9 из них удостоены государственных наград.



14 апреля 1994 года председателем Верховного Совета Республики Абхазия Владиславом Григорьевичем Ардзинба было подписано Постановление Верховного Совета Республики Абхазия «О порядке введения в действие Закона Республики Абхазия «О Государственной налоговой службе Республики Абхазия»».



Эта дата является днем создания Государственной налоговой службы Республики Абхазия, которая в декабре 2002 года Указом президента была преобразована в Министерство по налогам и сборам.



В соответствии с Законом Республики Абхазия от 5 января 1995 года «О праздничных и памятных днях в Республике Абхазия» 14 апреля признано праздничным рабочим днём – Днем работника налоговых органов Республики Абхазия.

10 апреля 2009 года вышел Указ президента страны Сергея Васильевича Багапш «Об утверждении положения о классных чинах работников Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия».