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Абхазия Информ

29 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Новости Пятница, 14 апреля 2023 13:40
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29 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 14 апреля 2023. Абхазия-Информ. Сотрудники налоговых органов отметили 29-летие со дня основания налоговой службы Республики Абхазия. Мероприятие в честь празднования профессионального праздника началось с церемонии возложения цветов к мемориалу погибших в Отечественной войне Народа Абхазии 1992-1993 гг.. в Парке Славы. 

Далее, в Центральном Аппарате министерства была проведена праздничная часть мероприятия. Состоялась церемония присвоения классных чинов, министр Михаил Габелия, отличившимся сотрудникам ведомства, вручил почетные грамоты за добросовестное исполнение служебных обязанностей и проявленный профессионализм в трудовой деятельности. 

Слова признательности коллективу за трудовую деятельность выразил министр по налогам и сборам Михаил Габелия: «Позвольте искренне поздравить вас с профессиональным праздником - Днём работника налоговой службы. Вот уже 29 лет налоговая служба осуществляет вверенные ей государством обязательства. Из года в год собираемость налогов и платежей возрастает, а значит растёт и ваш вклад в финансовую стабильность страны. Пользуясь случаем, хочу сказать каждому из вас спасибо за ваш ответственный подход, за ваше упорство и труд». 

К текущему времени в системе министерства осуществляют трудовую деятельность более 200 сотрудников. 53 сотрудника являются участниками Отечественной войны Народа Абхазии, 9 из них удостоены государственных наград. 

14 апреля 1994 года председателем Верховного Совета Республики Абхазия Владиславом Григорьевичем Ардзинба было подписано Постановление Верховного Совета Республики Абхазия «О порядке введения в действие Закона Республики Абхазия «О Государственной налоговой службе Республики Абхазия»».

Эта дата является днем создания Государственной налоговой службы Республики Абхазия, которая в декабре 2002 года Указом президента была преобразована в Министерство по налогам и сборам.

В соответствии с Законом Республики Абхазия от 5 января 1995 года «О праздничных и памятных днях в Республике Абхазия» 14 апреля признано праздничным рабочим днём – Днем работника налоговых органов Республики Абхазия.

10 апреля 2009 года вышел Указ президента страны Сергея Васильевича Багапш «Об утверждении положения о классных чинах работников Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия».

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 14 апреля 2023 13:46

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