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Абхазия Информ

БОЛЕЕ 50-ТИ ГРАММОВ МЕФЕДРОНА ИЗЪЯЛИ НА ТАМОЖЕННОМ ПОСТУ «ПСОУ»

Новости Пятница, 14 апреля 2023 13:52
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БОЛЕЕ 50-ТИ ГРАММОВ МЕФЕДРОНА ИЗЪЯЛИ НА ТАМОЖЕННОМ ПОСТУ «ПСОУ»

Сухум. 14 апреля 2023. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями т/п «Псоу» совместно с сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД, в зоне таможенного контроля КПП «Псоу» был задержан гражданин Абхазии Беслан Адлейба, который подозревается в незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте наркотических средств, путем «тайных закладок» на территории Республики Абхазия.

Задержанный был доставлен в Управление по контролю за оборотом наркотиков министерства внутренних дел Абхазии, где был произведен личный досмотр гражданина, в результате которого последний собственноручно выдал – 5 заизолированных свертка с порошкообразным веществом белого цвет. Задержанный пояснил, что данные свертки он приобрел в городе Сочи путем «тайной закладки», после чего он их проглотил и незаконно ввез на территорию Абхазии с целью дальнейшего сбыта.

Также задержанный указал восемь мест, где им ранее были сделаны «тайные закладки». В ходе обследования участков местности были обнаружены 32 свертка, внутри которых находилось наркотическое вещество «мефедрон», общей массой 45,05 грамм. В ходе личного досмотра Беслана Адлейба было изъято 8,394 грамм «мефедрона».

Общая масса наркотического вещества изъятое у гражданина Абхазии составило 53,644 грамма.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 14 апреля 2023 13:55

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