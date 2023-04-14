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Абхазия Информ

ЗАКОНЧЕНО РАССМОТРЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО ФАКТУ РАЗБОЙНОГО НАПАДЕНИЯ НА КБ «АМРА БАНК»

Новости Пятница, 14 апреля 2023 13:57
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ЗАКОНЧЕНО РАССМОТРЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО ФАКТУ РАЗБОЙНОГО НАПАДЕНИЯ НА КБ «АМРА БАНК»

Сухум. 14 апреля 2023. Абхазия-Информ. Сухумским городским судом закончено рассмотрение материалов уголовного дела и оглашен обвинительный приговор в отношении Бутба Астамура Славиковича, Возба Вадима Эдуардовича, Эюпова Валерьяна Валериевича, Цвинария Алиаса Амирановича и Квициния Алхаса Нодаровича обвиняемых в совершении вооруженного разбойного нападения на КБ «Амра банк» (ООО) имевшее место 10 марта 2021 года в г. Сухум.

Цвинария Алиас Амиранович, также признан виновным в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотического средств «каннабис» (марихуана), массой 0,906 грамм; Квициния Алхас Нодарович, признан виновным помимо разбойного нападения в незаконном приобретении и хранении психотропного вещества «прегабалин», общим весом 0,6 грамм.

Этим же приговором осужден Гвинджия Артур Тимурович который признан виновным в укрывательстве особо тяжкого преступления, выразившееся в не сообщении в правоохранительные органы о известных ему обстоятельствах совершения разбойного нападения, совершенное с применением насилия, опасного для жизни, группой лиц по предварительному сговору с применением оружия, в целях завладения имуществом в особо крупном размере, а также в совершении пособничества в незаконной перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов.

Из оглашенного текста приговора следует, что в целях совершения разбоя, то есть, нападение в целях хищения чужого имущества в особо крупном размере, а именно денежных средств КБ «Амра банк» (ООО), находившихся в обороте дополнительного филиала по адресу: город Сухум, улица Аидгылара, строение №28/30, и готовясь к совершению преступления, Бутба А.С., Квициния А.Н., Возба В.Э., Цвинария А.А., Эюпов В.В. по предварительной договоренности заблаговременно до вооруженного разбойного нападения, приобрели автомашину «Ford Galaxy» за государственным регистрационным знаком М918ТК – АВН в г. Пицунда, на котором установили подложные государственные номерные знаки А865ОО-АВН.

Реализуя единый преступный умысел на вооруженное разбойное нападение в целях хищения денежных средств КБ «Амра-банк» (ООО), 10 марта 2021 года, примерно в 12 час. 16 мин., действуя согласованно между собой, по заранее распределенным ролям соучастников преступления, на автомашине марки «Ford Galaxy», используя подложные государственные регистрационные знаки, подъехали к дополнительному офису КБ «Амра-банк» (ООО), расположенному по улице Аидгылара, где трое преступников, одетые в камуфляжную форму, в масках и перчатках, вооруженные огнестрельным оружием неустановленного образца, ворвались в помещение дополнительного офиса КБ «Амра-банк» (ООО), где с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, совершили нападение с целью хищения чужого имущества на сотрудников банка, и завладели денежными средствами, которые хранились в кассе и деревянном выдвижном шкафу, в размере 1 021 156 рублей.

Подсудимые Бутба А.С., Возба В.Э., Эюпов В.В., Квициния А.А., вину свою в инкриминируемых преступлениях не признали. Цвинария А.А. частично признал вину в незаконном хранении наркотических средств без цели сбыта.

По итогам рассмотрения уголовного дела:

Бутба А.С. признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 217 УК Республики Абхазия и ему назначено наказание – 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима с конфискацией имущества.

Эюпов В.В. признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 217 УК Республики Абхазия и ему назначено – 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима с конфискацией имущества.

Возба В.Э. признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 217 УК Республики Абхазия и ему назначено наказание – 13 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима с конфискацией имущества.

Квициния А.Н. признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 217 и ч. 1 ст. 223 УК Республики Абхазия и ему назначено наказание – 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима с конфискацией имущества.

Цвинария А.А. по п. «б» ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 217 и ч. 1 ст. 223 УК Республики Абхазия и ему назначено наказание – 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима с конфискацией имущества.

Гвинджия А.Т. осужден по ст. 318 УК Республики Абхазия – «заранее не обещанное укрывательство тяжких и особо тяжких преступлений» и ему назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима.

Судом удовлетворен гражданский иск представителя потерпевшего на сумму 1 021 156 рублей солидарно с осужденных Бутба А.С., Возба В.Э., Эюпова В.В., Квициния А.А. Цвинария А.А.

Кроме того, судом в отношении ряда свидетелей направлены материалы в прокуратуру г. Сухум для дачи оценки о возможной даче ими заведомо ложных показаний.

В случае несогласия с принятым решением стороны вправе обжаловать приговор в вышестоящий суд в течении 15 дней со дня вручения сторонам копии приговора.

Названные в данном сообщении лица считаются невиновными до вступления приговора в законную силу.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 14 апреля 2023 14:01

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