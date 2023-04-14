ЗАДЕРЖАН ПО ПОДОЗРЕНИЮ В СОВЕРШЕНИИ УБИЙСТВА

Сухум. 14 апреля 2023. Абхазия-Информ. Следственным управлением Генеральной прокуратуры Абхазии в порядке статьей 91-92 УПК РА, по подозрению в совершении убийства гражданина Анкваб Раджаба Шотовича задержан уроженец и житель села Джырхуа Гудаутского района Кокоскерия Сатбей Заканович.

Как ранее сообщалось, 5 апреля 2023 года, примерно в промежутке времени с 20:00 часов по 20:15 часов, в селе Багрыпста Гагрского района, во дворе многоквартирного дома №75/4, у подъезда №4, неустановленное лицо совершило умышленное убийство Анкваб Раджаба Шотовича путём производства не менее трёх выстрелов из огнестрельного оружия неустановленного образца, причинив последнему два огнестрельных ранения в голову не совместимых с жизнью.

13 апреля в отношении подозреваемого Кокоскерия С.З. в Сухумский городской суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.