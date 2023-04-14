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Абхазия Информ

15 АПРЕЛЯ ИСПОЛНИТСЯ 29 ЛЕТ СО ДНЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ АБХАЗИИ

Новости Пятница, 14 апреля 2023 14:19
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15 АПРЕЛЯ ИСПОЛНИТСЯ 29 ЛЕТ СО ДНЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ АБХАЗИИ

Сухум. 14 апреля 2023. Абхазия-Информ.  15 апреля прокуратура Республики Абхазия отметит 29-ю годовщину со дня учреждения Генеральной прокуратуры и Дня работника прокуратуры Республики Абхазия.

Генеральный прокурор Адгур Агрба поздравил коллектив с профессиональным праздником.

«История прокуратуры Республики Абхазия неотделима от истории абхазского народа, важной вехой  в которой является Отечественная война 1992-1993 годов. Созданные в тяжелые времена, во времена послевоенного восстановления, органы прокуратуры стали важным звеном правоохранительной системы республики.

С самого первого дня и поныне прокуратура Абхазии славилась людьми, достойно несущими высокое звание прокурорских работников, чья жизнь и работа являются примером достойного служения интересам государства и общества.

Верховенство закона – вот что является приоритетом нашей службы. От качества и оперативности прокурорской работы во многом зависит решение важнейших вопросов в жизни нашей страны. На нас возложен широкий круг обязанностей во всех ключевых сферах деятельности государства.  В основе каждой из них лежит принцип справедливости», – говорится в поздравлении.

Особую признательность генпрокурор выразил ветеранам органов прокуратуры, благодаря и знаниям и опыту которых, прокуратура успешно выполняет поставленные перед ней задачи.

***

15 апреля 1994 года председателем Верховного совета Республики Абхазии  Ардзинба В.Г. была учреждена должность генерального прокурора Республики Абхазия. Этим же постановлением, первым генеральным прокурором был назначен Анри Михайлович Джергения.

На протяжении всей истории органами прокуратуры республики решаются задачи, направленные на надзор за соблюдением законодательства, действующего на территории страны. Они призваны обеспечить защиту свобод, прав граждан, интересов государства и общества.

Понятие и задачи прокуратуры закреплены в Законе «О прокуратуре РА от 12 июня 2006 года.

В 1 статье вышеуказанного Закона  определены ключевые направления работы Генеральной прокуратуры. Цели и задачи прокуратуры сводятся к обеспечению: Верховенства закона, защите свобод, прав человека и гражданина, укрепления и единства закона, защиты государственных и общественных интересов.

Структурных подразделений прокуратуры на территории Абхазии в настоящее время 8 и они расположены в каждом из районов республики. Кроме того, на территории столицы расположен центральный аппарат Генеральной прокуратуры и 3 специализированные прокуратуры – Военная, Природоохранная и Транспортная.

Прочитано 17 раз Последнее изменение Пятница, 14 апреля 2023 14:32

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