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Абхазия Информ

ГК «МАНТЕРА» ИНВЕСТИРУЕТ В ФОРЕЛЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО В АБХАЗИИ ₽500 МЛН

Новости Пятница, 14 апреля 2023 14:45
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ГК «МАНТЕРА» ИНВЕСТИРУЕТ В ФОРЕЛЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО В АБХАЗИИ ₽500 МЛН

Сухум. 14 апреля 2023. Абхазия-Информ. Группа компаний «Мантера», развивающая туристическую инфраструктуру в Краснодарском крае, Крыму и Приморье, займется возрождением и развитием Чернореченского форелевого хозяйства в Абхазии. Объем инвестиций оценивается в 500 млн рублей. Об этом пишет «Ъ-Кубань со ссылкой на источник в компании.

«В настоящее время группа компаний «Мантера» сосредоточена на двух инвестиционных проектах в республике: строительство пятизвездочного гостинично-апартаментного комплекса мирового уровня с развитой инфраструктурой «Москва резорт», а также возрождение и развитие Чернореченского форелевого хозяйства», – говорится в сообщении.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 14 апреля 2023 14:47

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