ГК «МАНТЕРА» ИНВЕСТИРУЕТ В ФОРЕЛЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО В АБХАЗИИ ₽500 МЛН

Сухум. 14 апреля 2023. Абхазия-Информ. Группа компаний «Мантера», развивающая туристическую инфраструктуру в Краснодарском крае, Крыму и Приморье, займется возрождением и развитием Чернореченского форелевого хозяйства в Абхазии. Объем инвестиций оценивается в 500 млн рублей. Об этом пишет «Ъ-Кубань со ссылкой на источник в компании.