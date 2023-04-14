ГК «МАНТЕРА» ИНВЕСТИРУЕТ В ФОРЕЛЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО В АБХАЗИИ ₽500 МЛН
Сухум. 14 апреля 2023. Абхазия-Информ. Группа компаний «Мантера», развивающая туристическую инфраструктуру в Краснодарском крае, Крыму и Приморье, займется возрождением и развитием Чернореченского форелевого хозяйства в Абхазии. Объем инвестиций оценивается в 500 млн рублей. Об этом пишет «Ъ-Кубань со ссылкой на источник в компании.
«В настоящее время группа компаний «Мантера» сосредоточена на двух инвестиционных проектах в республике: строительство пятизвездочного гостинично-апартаментного комплекса мирового уровня с развитой инфраструктурой «Москва резорт», а также возрождение и развитие Чернореченского форелевого хозяйства», – говорится в сообщении.
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