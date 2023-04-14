ФЕСТИВАЛЬ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ И РУССКОГО ЯЗЫКА ПРОШЕЛ В АБХАЗИИ

Сухум. 14 апреля 2023. Абхазия-Информ. Фестиваль русской культуры и русского языка прошел в четверг в московском культурно-деловом центре «Дом Москвы» в Сухуме. Мероприятие было организовано Департаментом внешнеэкономических и международных связей (ДВМС) города Москвы.

Фестиваль стартовал с творческой встречи под названием «Традиционный костюм как образ народа», которую провёл искусствовед, этнограф, собиратель и исследователь русского народного костюма Сергей Глебушкин. В коллекции исследователя около 300 полных комплектов одежды, которые он собирал на протяжении 30 лет. Искусствовед рассказал о том как менялся гардероб людей в период с ХIХ-ХХ веков.

Параллельно с этой встречей в средней школе номер 2 имени А.С. Пушкина прошел мастер-класс «Великий и могучий. Читаем и сочиняем с Еней и Елей» детской писательницы, автора популярной серии про енотиков Еню и Елю Анны Гончаровой.

В 16:00 открылась книжная выставка от издательства «Белый город», в рамках которого прошло дефиле русского костюма.

Открывая мероприятие директор МКДЦ «Дом Москвы» в Сухуме Александр Бигвава отметил, что масштабы подобных мероприятий, проводимых ДВМС, увеличились.

«В рамках фестиваля предусмотрен ряд мероприятий, одно из них – проведение книжной выставки. Годом ранее в нашем Доме проводилась выставка «Москва литературная», где были представлены книги московских издательств. Тогда мы выразили надежду на то, что подобные мероприятия станут ежегодными, а их масштабы будут увеличиваться. Сегодняшний день – свидетельство тому, что наши надежды были небеспочвенными», – сказал он.

После открытия книжной выставки прошла творческая встреча с известным российским писателем Юрием Поляковым «Зачем вы, мастера культуры?». Автор рассказал о своем творчестве, ответил на вопросы зрителей и поделился своими воспоминаниями, связанными с Абхазией. В конце встречи состоялась автограф-сессия. Каждому пришедшему была подарена книга автора.

В рамках фестиваля состоялся круглый стол «Механизмы эффективного взаимодействия Москвы с российскими соотечественниками», в работе которого принял участие заместитель руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Игорь Ткач.

«Москва в своей работе с соотечественниками ориентируется на активистов, которые занимаются продвижением русского языка и культуры, проводят различные мероприятия и фестивали», – сказал он, приветствуя участников круглого стола.

Также прошла лекция «Здоровый образ жизни как часть русской культуры» кардиолога Екатерины Зволинской.

Об этом сообщает сайтМКДЦ «Дом Москвы» в Сухуме.