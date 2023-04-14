ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ЦЕНТРУ АГУ 11 ЛЕТ
Сухум. 14 апреля 2023. Абхазия-Информ. Психолого-педагогический центр АГУ был создан решением Ученого Совета АГУ от 13 апреля 2012 г. Идея его создания принадлежала доценту кафедры педагогики и методики начального образования Пустовалову Сергею Борисовичу, который возглавил этот Центр и является его руководителем по сей день.
Основной миссией Центра является осуществление психолого-педагогического сопровождения всех субъектов образовательного процесса АГУ, а также предоставление услуг населению в соответствии с его запросами.
Основные мероприятия, проведенные психолого-педагогическим центром:
– курсы повышения квалификации школьных психологов г. Сухум и сотрудников психологических служб силовых структур Абхазии;
– научно-исследовательская работа по изучению адаптационных возможностей и психологической готовности студентов первых курсов АГУ к обучению в вузе;
– психологическое тестирование и консультирование обратившихся за психологической помощью граждан.
Центр разработал и издал в АГУ национальный психологический тест АТОЛ (Абхазский тест – опросник личности), являющийся уникальным психодиагностическим инструментом для определения индивидуальных психологических особенностей личности. Тест представлен на абхазском и русском языках. Разработана интернет-версия теста. Совместно с Управлением образования администрации г. Сухум разработан комплект нормативных и методических документов практического психолога в системе дошкольного и среднего образования Абхазии.
Центром подготовлен и издан Атлас схем «Психология человека» – учебное пособие для высших учебных заведений. Разработана Инструкция о порядке проведения психологического тестирования кандидатов на учебу в Абхазский государственный университет, на основании которой проводится тестирование абитуриентов юридического факультета АГУ.
Издана книга «Психопортретирование: теория и практики», вобравшая в себя исследовательский материал практической психодиагностики и открывающая обучающимся возможности применения авторской методики МИМ в Абхазии.
В настоящее время в Центре идет реализация проекта МИМ-АТОЛ, в котором участвует IТ-лаборатория АГУ, по созданию компьютерной интернет-версии теста АТОЛ и разработке уникального мобильного приложения МИМ-АТОЛ.
Психолого-педагогическим центром проводится работа по оказанию психологических услуг сотрудникам министерства и подведомственным учреждениям, а также проведение тестирования направляемых на обучение абитуриентов российских вузов.
Сотрудники Психолого-педагогического центра всегда готовы повышать качество и эффективность выполняемой ими миссии.
Об этом сообщает отдел информации и медиа коммуникации АГУ.
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