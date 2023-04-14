БОЛЕЕ 14 ТЫСЯЧ ШТУК СИГАРЕТ ИЗЪЯЛИ В ГУДАУТЕ
Новости Пятница, 14 апреля 2023 15:12
Сухум. 14 апреля 2023. Абхазия-Информ. Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК в городе Гудаута подвергнуты осмотру торговые объекты, где была обнаружена и изъята ранееприобретенная в магазине беспошлинной торговли табачная продукция, без марок акцизного сбора Республики Абхазия, в количестве 14 280 штук, в том числе 2 120 штук сигарет.
Все материалы по данным административным правонарушениям переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
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