БОЛЕЕ 14 ТЫСЯЧ ШТУК СИГАРЕТ ИЗЪЯЛИ В ГУДАУТЕ

Сухум. 14 апреля 2023. Абхазия-Информ.

Д

олжностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК в городе Гудаута подвергнуты осмотру торговые объекты, где была обнаружена и изъята

ранее

приобретенная в магазине беспошлинной торговли табачная продукция, без марок акцизного сбора Республики Абхазия, в количестве

14 280 штук,

в том числе

2 120 штук сигарет

.