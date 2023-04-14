УТВЕРЖДЕНА ВЕДОМСТВЕННАЯ КРАТКОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ НА 2023 ГОД»

Сухум. 14 апреля 2023. Абхазия-Информ. Министерство экономики Абхазии информирует об утверждении Постановления Кабинета Министров «Об утверждении ведомственной краткосрочной целевой Программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Абхазия на 2023 год».