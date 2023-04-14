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Абхазия Информ

УТВЕРЖДЕНА ВЕДОМСТВЕННАЯ КРАТКОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ НА 2023 ГОД»

Новости Пятница, 14 апреля 2023 15:23
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УТВЕРЖДЕНА ВЕДОМСТВЕННАЯ КРАТКОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ НА 2023 ГОД»

Сухум. 14 апреля 2023. Абхазия-Информ. Министерство экономики Абхазии информирует об утверждении Постановления Кабинета Министров «Об утверждении ведомственной краткосрочной целевой Программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Абхазия на 2023 год».

В соответствии с настоящей Программой, будет реализована деятельность по оказанию государственного финансового содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в целях повышения их экономической эффективности.

Программой определяются порядок и условия оказания государственного финансового содействия.

По вопросам возможности участия в настоящей Программе обращаться в Государственное учреждение Министерства экономики «Государственное инвестиционное агентство» (адрес: г. Сухум, ул. Пушкина, д. 16, бизнес центр «Гудоу Плаза», 3 этаж, офис 3.3).

Прием заявок осуществляется с 18 апреля по 5 мая 2023 года.

Об этом сообщает сайт Минэкономики Абхазии.

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