ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ СМОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ
Новости Пятница, 14 апреля 2023 15:27
Сухум. 14 апреля 2023. Абхазия-Информ. Министерство экономики Абхазии информирует об утверждении Постановления Кабинета Министров РА от 30 декабря 2022 года «О мерах государственной поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Республики Абхазия в рамках Государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Абхазия на 2022-2025 годы».
Государственной Программой предусматривается оказание Государственной поддержки инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия в виде возмещения части затрат, связанных с приобретением производственного оборудования и техники, в целях создания и (или) развития либо модернизации производства.
По вопросам возможности участия в Государственной Программе обращаться в Государственное учреждение Министерства экономики Республики Абхазия «Государственное инвестиционное агентство» (адрес: г. Сухум, ул. Пушкина, д. 16, бизнес центр «Гудоу Плаза», 3 этаж, офис 3.3).
Прием заявок осуществляется с 14 апреля 2023 года.
Об этом сообщает сайт Минэкономики Абхазии.
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