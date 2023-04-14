ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ СМОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ

Сухум. 14 апреля 2023. Абхазия-Информ. Министерство экономики Абхазии информирует об утверждении Постановления Кабинета Министров РА от 30 декабря 2022 года «О мерах государственной поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Республики Абхазия в рамках Государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Абхазия на 2022-2025 годы».