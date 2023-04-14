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Абхазия Информ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ СМОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ

Новости Пятница, 14 апреля 2023 15:27
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ СМОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ

Сухум. 14 апреля 2023. Абхазия-Информ. Министерство экономики Абхазии информирует об утверждении Постановления Кабинета Министров РА от 30 декабря 2022 года «О мерах государственной поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Республики Абхазия в рамках Государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Абхазия на 2022-2025 годы».

Государственной Программой предусматривается оказание Государственной поддержки инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия в виде возмещения части затрат, связанных с приобретением производственного оборудования и техники, в целях создания и (или) развития либо модернизации производства.

По вопросам возможности участия в Государственной Программе обращаться в Государственное учреждение Министерства экономики Республики Абхазия «Государственное инвестиционное агентство» (адрес: г. Сухум, ул. Пушкина, д. 16, бизнес центр «Гудоу Плаза», 3 этаж, офис 3.3).

Прием заявок осуществляется с 14 апреля 2023 года.

Об этом сообщает сайт Минэкономики Абхазии.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 14 апреля 2023 15:31

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