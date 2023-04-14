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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
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ТИМУРИ ДЖИНДЖОЛИЯ НАЗНАЧЕН ГЛАВОЙ «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО»

Новости Пятница, 14 апреля 2023 19:52
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Сухум. 14 апреля 2023. Абхазия-Информ. Приказом Министерства экономики генеральным директором РУП «Черноморэнерго» назначен Джинджолия Тимури Иванович.

Тимури Джинджолия с 2007 года работал директором МУП Администрации г. Сухум «СУЭС». В системе электроэнергетики он с 1996 года.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 14 апреля 2023 19:57

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