ТИМУРИ ДЖИНДЖОЛИЯ НАЗНАЧЕН ГЛАВОЙ «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО»
Новости Пятница, 14 апреля 2023 19:52
Сухум. 14 апреля 2023. Абхазия-Информ. Приказом Министерства экономики генеральным директором РУП «Черноморэнерго» назначен Джинджолия Тимури Иванович.
Тимури Джинджолия с 2007 года работал директором МУП Администрации г. Сухум «СУЭС». В системе электроэнергетики он с 1996 года.
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