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Абхазия Информ

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ДЕЛУ ПО ОБВИНЕНИЮ ЭМИРА КИРКИНАДЗЕ В УМЫШЛЕННОМ УБИЙСТВЕ НАПРАВЛЕНО В ВЕРХОВНЫЙ СУД

Новости Пятница, 14 апреля 2023 19:58
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УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ДЕЛУ ПО ОБВИНЕНИЮ ЭМИРА КИРКИНАДЗЕ В УМЫШЛЕННОМ УБИЙСТВЕ НАПРАВЛЕНО В ВЕРХОВНЫЙ СУД

Сухум. 14 апреля 2023. Абхазия-Информ. Генеральной прокуратурой Республики Абхазия утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению Киркинадзе Эмира Ревазовича в совершении умышленного убийства, сопряженного с разбойным нападением и незаконном обороте огнестрельного оружия, по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «з» части 2 статьи 99, пунктом «в» части 4 статьи 159 и частью 1 статьи 217 УК Республики Абхазия и Лакашия Саши Леварсовича по обвинению в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления, по статье 318 УК Республики Абхазия.

Как установлено материалами уголовного дела, расследованного прокуратурой Очамчырского района, 28 апреля 2022 года Киркинадзе Эмир Ревазович и Шаматава Вальтер Гугунович, имея сведения о наличии в домовладении у Рацба Тенгиза Юрьевича оборудования по добыче криптовалюты, вступили в преступный сговор на совершение разбойного нападения с целью хищения данного имущества.

В период времени с 19:00 часов до 23:00 часов Киркинадзе Э.Р., вооруженный огнестрельным оружием – автоматом конструкции «Калашникова», калибра 7,62 мм., совместно с Шаматава В.Г., вооруженным автоматом конструкции «Калашникова», калибра 5,45 мм., прибыли в село Тамыш Очамчырского района. Действуя согласно разработанному плану, Киркинадзе Э.Р. и Шаматава В.Г., проникли в жилище Рацба Тенгиза Юрьевича, где в одной из комнат первого этажа, при отключении оборудования по добыче криптовалюты, были застигнуты хозяином домовладения на месте преступления.

Продолжая реализацию преступного умысла, Киркинадзе Э.Р. и Шаматава В.Г., одновременно стали наносить множественные удары прикладами автоматов Рацба Тенгизу Юрьевичу.

В ходе нападения, родной брат последнего – Рацба Тамази Юрьевич, попытался оказать сопротивление преступникам, однако Киркинадзе Э.Р., путём производства не менее четырёх выстрелов из своего автомата, нанёс Рацба Тамази Юрьевичу проникающее огнестрельное ранение в брюшную полость, не совместимое с жизнью.

После совершенного преступления, Киркинадзе Э.Р. обратился с просьбой к Лакашия С.Л., который в свою очередь перевёз его на своей автомашине в с. Кутол Очамчырского района, где, заведомо зная о всех обстоятельствах совершенного преступления, оказал содействие Киркинадзе Э.Р. и в сокрытии орудия преступления.  

13 апреля 2023 года настоящее уголовное дело направлено по подсудности в Верховный суд Республики Абхазия для рассмотрения по существу.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 14 апреля 2023 20:03

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