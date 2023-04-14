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Абхазия Информ

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Новости Пятница, 14 апреля 2023 20:04
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ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Сухум. 14 апреля 2023. Абхазия-Информ. Всемирный абхазо-абазинский конгресс (абхазская НКО) продолжает проводить диспансеризацию школьников в селах страны. На этот раз команда медиков осмотрела около 60 детей из Тхинской средней школы, и еще 20 приехали на осмотр из соседнего села Арасадзыхь, сообщается на официальном сайте ВААК.

На этот раз к команде медиков, помимо педиатра, лора, невролога, уролога, офтальмолога и рентгенолога, присоединился также реабилитолог. В выездной диспансеризации принял участие и глава ассоциации «Инва-содействие» Алхас Тхагушев.

Врачебный осмотр школьников проходит в два этапа: в первый день у школьников брали кровь на общий анализ и глюкозу, а во второй, после получения их результатов, детей осматривала команда врачей. Также дети проходили такие исследования, как флюорография и ЭКГ.

Волонтерскую помощь докторам в проведении диспансеризации оказали студенты Сухумского медицинского колледжа - ассистировали докторам, вносили данные в итоговые заключения осмотренных пациентов.

Среди наиболее часто встречающихся проблем у осмотренных детей педиатр отметила стоматологические и проблему лишнего веса. Невролог также не выявила серьезных нарушений. А вот присоединившийся к проекту реабилитолог Арзадин Агрба с сожалением отметил, что, за исключением 8 детей, у всех остальных были выявлены те или иные нарушения. У детей из обеих деревень специалист часто фиксировал плоскостопие и различные проблемы с позвоночником.

Были даны рекомендации детям и родителям, а также преподавателям физкультуры.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 14 апреля 2023 20:11

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