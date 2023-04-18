ИЗЪЯТО СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩЕЕ НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 18 апреля 2023. Абхазия-Информ. У жителя г. Сухум Адлейба Беслана Гивиевича 1995 г.р. изъято наркотическое средство в особо крупном размере. Адлейба задержан сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии совместно с отделом по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного поста «Псоу» после пересечения государственной границы.
Наркотик мужчина приобрел на территории Российской Федерации и ввез в Республику Абхазия. При личном досмотре у гражданина Адлейба изъято пять заизолированных свертков, которые он хранил в своем теле и собственноручно выдал в присутствии граждан, приглашенных в качестве понятых.
В ходе проводимых в отношении задержанного дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УКОН МВД установлено, что гражданин Адлейба осуществлял незаконные приобретение и последующий сбыт наркотического средства в г. Сухум путем так называемых тайных закладок, обмениваясь геолокацией с лицом под псевдонимом «Иосиф» посредством мессенджера Телеграм.
При исследовании местности по ул. Чанба в пристройке заброшенного дома обнаружена бутылка из-под йогурта, при осмотре которой сотрудниками милиции изъято в общей сложности 27 свертков, обмотанных в красную и белую изоляционную ленту. В свертках содержалось расфасованное в полиэтиленовый пакет вещество светлого цвета.
Как пояснил гражданин Адлейба, данные свертки он хранил с целью последующего распространения, а за каждую сделанную тайную закладку получал вознаграждение в размере 500 рублей.
Сделанные ранее закладки, так же по улице Чанба и в переулке, Беслан Адлейба тайно размещал среди заброшенных строений под кирпичами, камнями и бетонными столбами. В результате обследования указанной местности при участии задержанного и граждан, приглашенных в качестве понятых, сотрудники УКОН изъяли пять аналогичных свертков с расфасованным в них светлым веществом.
Согласно проведенному исследованию в экспертно-криминалистическом центра Министерства внутренних дел изъятое вещество является наркотическим средством «мефедрон», общая масса которого составила порядка 54 грамм.
Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении Беслана Адлейба по признакам преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 224, п. «б» ч. 3 ст. 224' и п. «в» ч. 3 ст. 224 УК РА проводит следственное подразделение линейного управления внутренних дел на транспорте МВД Абхазии.
Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.