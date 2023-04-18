ИЗЪЯТО СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩЕЕ НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 18 апреля 2023. Абхазия-Информ. У жителя г. Сухум Адлейба Беслана Гивиевича 1995 г.р. изъято наркотическое средство в особо крупном размере. Адлейба задержан сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии совместно с отделом по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного поста «Псоу» после пересечения государственной границы.