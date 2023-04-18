СПАСЛИ ДВОИХ ГРАЖДАН

Сухум. 18 апреля 2023. Абхазия-Информ. Сотрудникам Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия, несшим службу в территориальных водах поступил переданный по линии МЧС Абхазии сигнал бедствия. В результате непродолжительных поисковых мероприятий были обнаружены два спортивных плавательных средства (сапсерфинговые доски) с двумя гражданами Абхазии.

Благодаря налаженному взаимодействию между МЧС Абхазии и Пограничным управлением данные граждане были своевременно спасены и доставлены на берег.

Систематическая и постоянная работа между российскими пограничниками и МЧС, налаженная система мер с местным населением, позволяет предотвращать инциденты на море.

Вместе с тем, МЧС обращается к гражданам и гостям Республики Абхазия с просьбой о необходимости соблюдения правил выхода и нахождения в море, а также соблюдать меры безопасности при нахождении на воде.