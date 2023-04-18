 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Апрель 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СПАСЛИ ДВОИХ ГРАЖДАН

Новости Вторник, 18 апреля 2023 19:33
Оцените материал
(0 голосов)
СПАСЛИ ДВОИХ ГРАЖДАН

Сухум. 18 апреля 2023. Абхазия-Информ. Сотрудникам Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия, несшим службу в территориальных водах поступил переданный по линии МЧС Абхазии сигнал бедствия. В результате непродолжительных поисковых мероприятий были обнаружены два спортивных плавательных средства (сапсерфинговые доски) с двумя гражданами Абхазии.

Благодаря налаженному взаимодействию между МЧС Абхазии и Пограничным управлением данные граждане были своевременно спасены и доставлены на берег.

Систематическая и постоянная работа между российскими пограничниками и МЧС, налаженная система мер с местным населением, позволяет предотвращать инциденты на море.

Вместе с тем, МЧС  обращается к гражданам и гостям Республики Абхазия с просьбой о необходимости соблюдения правил выхода и нахождения в море, а также соблюдать меры безопасности при нахождении на воде.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 18 апреля 2023 19:40

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ИЗЪЯТО СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩЕЕ НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ МНС УТВЕРДИЛО НОВУЮ ФОРМУ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.