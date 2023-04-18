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Абхазия Информ

МНС УТВЕРДИЛО НОВУЮ ФОРМУ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС

Новости Вторник, 18 апреля 2023 19:37
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МНС УТВЕРДИЛО НОВУЮ ФОРМУ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС

Сухум. 18 апреля 2023. Абхазия-Информ. В целях упорядочения работы по администрированию налога на добавленную стоимость Приказом Министерства по налогам и сборам № 56 от 13.04.2023 г., утверждена новая форма налоговой декларации по НДС и порядок ее заполнения.

В соответствии с утвержденной формой, налоговая декларация по НДС предоставляется организациями начиная с налогового периода – май 2023 года и может предоставляться в налоговые органы на бумажном носителе в срок до 15 декабря 2023 года включительно.

Скачать файлы налоговой декларации и порядка ее заполнения можно на официальном сайте МНС РА в разделе >Документы Формы >«Форма расчета НДС» либо «Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость».

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 18 апреля 2023 19:42

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