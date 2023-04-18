МНС УТВЕРДИЛО НОВУЮ ФОРМУ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС

Сухум. 18 апреля 2023. Абхазия-Информ. В целях упорядочения работы по администрированию налога на добавленную стоимость Приказом Министерства по налогам и сборам № 56 от 13.04.2023 г., утверждена новая форма налоговой декларации по НДС и порядок ее заполнения.
В соответствии с утвержденной формой, налоговая декларация по НДС предоставляется организациями начиная с налогового периода – май 2023 года и может предоставляться в налоговые органы на бумажном носителе в срок до 15 декабря 2023 года включительно.
Скачать файлы налоговой декларации и порядка ее заполнения можно на официальном сайте МНС РА в разделе >Документы > Формы >«Форма расчета НДС» либо «Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость».