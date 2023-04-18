МНС УТВЕРДИЛО НОВУЮ ФОРМУ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС

Сухум. 18 апреля 2023. Абхазия-Информ.

В целях упорядочения работы по администрированию налога на добавленную стоимость Приказом Министерства по налогам и сборам № 56 от 13.04.2023 г., утверждена новая

форма налоговой декларации по НДС и порядок ее заполнения .



