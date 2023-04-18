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Абхазия Информ

ЕЖЕГОДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПО ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОМУ СПОРТУ

Новости Вторник, 18 апреля 2023 19:43
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ЕЖЕГОДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПО ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОМУ СПОРТУ

Сухум. 18 апреля 2023. Абхазия-Информ. Пожарные Абхазии провели традиционный ежегодный чемпионат по пожарно-спасательному спорту. Мероприятие прошло  на базе пожарно-спасательной части  Гулрыпшского района  и был  приурочен  ко Дню пожарной охраны. В нем приняли участие представители всех районных подразделений  МЧС страны.

Соревнования проходили по таким дисциплинам, как скоростной подъем по штурмовой, а также выдвижной трехколенчатой пожарной лестнице, боевому развёртывания пожарного подразделения, а также преодолению стометровой дистанции с  препятствиями.

Борьба за призовые места была весьма  упорной. Участникам команд пришлось проявить максимум умения и подготовки при прохождении дистанций.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 18 апреля 2023 19:45

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