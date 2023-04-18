Сухум. 18 апреля 2023. Абхазия-Информ. Пожарные Абхазии провели традиционный ежегодный чемпионат по пожарно-спасательному спорту. Мероприятие прошло на базе пожарно-спасательной части Гулрыпшского района и был приурочен ко Дню пожарной охраны. В нем приняли участие представители всех районных подразделений МЧС страны.
Соревнования проходили по таким дисциплинам, как скоростной подъем по штурмовой, а также выдвижной трехколенчатой пожарной лестнице, боевому развёртывания пожарного подразделения, а также преодолению стометровой дистанции с препятствиями.
Борьба за призовые места была весьма упорной. Участникам команд пришлось проявить максимум умения и подготовки при прохождении дистанций.