БОЛЕЕ 100 КГ ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА ИЗЪЯТО НА ТАМОЖЕННОМ ПОСТУ «ПСОУ»

Сухум. 18 апреля 2023. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями т/п «Псоу» в зоне таможенного контроля и режима легкового транспорта по направлению «Экспорт» было остановлено автотранспортное средство под управлением гражданина Республики Абхазия Бганба Ратика Рудиковича. В результате таможенного досмотра автотранспортного средства был обнаружен и изъят цветной металл (медь) общим весом 103 кг.

