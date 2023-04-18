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Абхазия Информ

БОЛЕЕ 100 КГ ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА ИЗЪЯТО НА ТАМОЖЕННОМ ПОСТУ «ПСОУ»

Новости Вторник, 18 апреля 2023 19:45
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БОЛЕЕ 100 КГ ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА ИЗЪЯТО НА ТАМОЖЕННОМ ПОСТУ «ПСОУ»

Сухум. 18 апреля 2023. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями т/п «Псоу» в зоне таможенного контроля и режима легкового транспорта по направлению «Экспорт» было остановлено автотранспортное средство под управлением гражданина Республики Абхазия Бганба Ратика Рудиковича. В результате таможенного досмотра автотранспортного средства был обнаружен и изъят цветной металл (медь) общим весом 103 кг. 

Все материалы по данным административным правонарушениям переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК. 
 

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 18 апреля 2023 19:48

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